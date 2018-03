Millo ve "escalofriantes" los comentarios de Salvadó y duda de que pueda seguir como diputado

9/03/2018 - 15:31

Pide que haya Presupuestos en Catalunya y España para atender las demandas del 8M

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha tildado de "escalofriantes" los comentarios del diputado de ERC en el Parlament y exsecretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y le ha pedido que reflexione sobre si debería dejar el escaño.

Lo ha dicho en rueda de prensa para valorar los acuerdos del Consejo de Ministros relativos a Catalunya, después de que se haya filtrado una conversación entre Salvadó y otra persona en la que el diputado apostaba por elegir como consellera de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas".

El delegado del Gobierno ha afirmado que "son comentarios que merecen una reflexión profunda sobre si --sus autores-- pueden seguir ocupando cargos públicos y representando a la sociedad", y ha tildado de lamentable la conversación que ha trascendido.

También ha hecho un balance sobre las movilizaciones de este 8 marzo asegurando que siente el "máximo respeto" por todas las formas de reivindicación y todas las demandas que se expresaron, y ha asumido el compromiso de tratar de darles respuesta desde las instituciones.

Romper la brecha salarial entre hombres y mujeres; acabar con los obstáculos que impiden a la mujeres promocionarse laboralmente en igualdad de condiciones; eliminar la violencia de género y luchar contra los estereotipos, son algunos de los objetivos que Millo ha fijado.

Para lograr estas metas, ha asegurado que es necesario "recuperar el diálogo político y los pactos sociales", además de conseguir que se aprueben los Presupuestos tanto en el Congreso como en el Parlament para poder invertir en estas demandas.

Los Presupuestos Generales del Estado no están garantizados porque el Gobierno no tiene asegurados los apoyos, mientras que los Presupuestos de la Generalitat tampoco porque no hay Govern y no está descartado que se tenga que repetir elecciones en Catalunya.