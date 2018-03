Subdelegación responsabiliza a la Junta de Andalucía de "paralizar" la actividad industrial de la provincia

9/03/2018 - 16:37

Enlaces relacionados La Junta constituye el comité para impulsar la mejora de la actividad acuícola en Andalucía (19/11)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha responsabilizado a la Junta de Andalucía de "paralizar la actividad industrial de la provincia de Málaga" y ha exigido la "inmediata resolución de las autorizaciones de los planes de voladuras en las canteras".

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este viernes Briones en una reunión mantenida con el jefe del Área de Industria y Energía de Málaga y Granada, José Luis Ruiz Guirao; el teniente de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil; responsables del Departamento de Minas de la Delegación de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía; y miembros de las Asociaciones y Empresas del sector de la provincia.

El subdelegado, que ha expuesto la problemática existente desde hace varios años en el apartado de las voladuras en las canteras, ha señalado que "la Subdelegación del Gobierno no autorizará más voladuras en las canteras hasta que la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio no emita la resolución expresa de aprobación".

Briones ha manifestado "su inquietud porque la Junta de Andalucía no está ejerciendo sus competencias en este apartado. Desde hace tiempo se ha requerido a la entidad autónoma para que emita una resolución que apruebe los proyectos de voladuras pero hasta el momento la administración autonómica ha hecho caso omiso", ha asegurado.

En este punto, ha incidido en que "ha sido la Subdelegación del Gobierno quien ha aportado seguridad jurídica y laboral e industrial para no paralizar esta importante actividad colaborando en todo momento, pero no se puede continuar esta situación mientras la administración autonómica no ejercite sus competencias".

El responsable del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno, ha asegurado Briones, "se ha reunido en distintas ocasiones a lo largo de todos estos meses con diversos funcionarios autonómicos para solicitarles que pongan fin a esta situación, pero por el momento no se ha llegado a ninguna solución, lo que está ralentizando e incluso paralizando la situación industrial de la provincia", ha lamentado.

Ha recordado que, incluso, a finales de enero envió una carta a la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con copia al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, haciendo hincapié "sobre esta problemática irregular".

En ella, recordaba que "no se podía continuar con esta situación de provisionalidad" y solicitaba a la Comunidad Autónoma que, "dentro de sus competencias, emitiera la resolución pertinente para poder ejecutar las voladuras de forma completamente legal".

En este sentido, ha explicado que "ante la falta de respuesta oficial y hasta que se presenten las resoluciones oportunas, el Área de Industria y Energía no autorizará más voladuras", ha afirmado.

Por otra parte, Briones ha asegurado que los directores facultativos de Minas y los empresarios del sector le han expresado personalmente "su preocupación y malestar por la problemática existente, así como su indignación ante la inactividad de la Junta de Andalucía".

En 2017, ha recordado, las canteras malagueñas consumieron un total de 934.000 kilogramos de explosivos. La producción de material total fue superior a diez millones de toneladas de las cuales más de 200.000 tuvieron como destino la exportación, ha concluido el subdelegado del Gobierno en Málaga.