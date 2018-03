Más de 950 personas participan en la primera convocatoria de acceso a las titulaciones náuticas en Andalucía

9/03/2018 - 16:44

Las pruebas se celebran en Sevilla y Málaga

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Más de 950 personas participan en la primera convocatoria de 2018 de exámenes para la obtención de las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas en Andalucía.

La Consejería de Turismo y Deporte ha explicado en una nota de prensa que las pruebas se celebran este sábado, 10 de marzo, en Málaga y Sevilla para Patrón de Navegación Básica (PNB) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), y del 13 al 15 en Málaga para Capitán de Yate (CY), Patrón de Yate (PY) y Moto Náutica A.

Asimismo, la Consejería de Turismo y Deporte, que organiza estas pruebas a través del Instituto Andaluz el Deporte (IAD), ha incrementado de tres a cuatro las convocatorias de exámenes teóricos de acceso a las titulaciones náutico-deportivas, una más de las celebradas en 2017. Además, por primera vez, las pruebas se celebran en distintos días y no como hasta ahora, que se concentraban en una sola jornada.

La primera convocatoria de 2018 se inicia el sábado con la prueba de acceso a los títulos de PNB y PER, a la que se presentan 769 personas, de las que 476 se examinan en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y los 302 restantes lo hacen en la Universidad de Málaga.

Por primera vez, los exámenes de acceso a las titulaciones de CY, PY y Moto Náutica se celebran en la sede del IAD, en Málaga. Así, la prueba de CY tendrá lugar el 13 de marzo con 64 personas; al día siguiente se celebrará la de PY con 87 participantes y por último, el 15 de marzo tendrá lugar la de Moto Náutica A con 33 alumnos.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS TAMBIÉN EN CÁDIZ

Las próximas convocatorias tendrán lugar en mayo en Cádiz y Málaga para PNB y PER, y en Málaga para CY, PY y Moto Náutica A; en septiembre en Cádiz y Sevilla para PNB y PER, y por último la cuarta, a finales de noviembre y primeros de diciembre, en Málaga y Sevilla para PNB y PER, y en Málaga para CY, PY y Moto Náutica A.

El Instituto Andaluz del Deporte es el organismo competente en la gestión y control de las condiciones y pruebas para la obtención de títulos para el gobierno de las embarcaciones de recreo y motos náuticas, la expedición de estas titulaciones y tarjetas de identidad marítima, y la comprobación y vigilancia de los requisitos y condiciones de los centros de formación de enseñanzas náutico-deportivas en Andalucía.

El tribunal calificador está compuesto por representantes de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioeléctrica de la Universidad de Cádiz (UCA) y del IAD.

Además, este centro colabora con el IAD en la organización de las pruebas, a través de la realización y control de los exámenes en todo el territorio, así como de la corrección de los mismos. Durante 2017 se recibieron 3.981 solicitudes para obtener estas titulaciones.