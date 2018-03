El PSOE acusa a Bendodo de "seguir de brazos cruzados" con el suministro eléctrico al Hospital del Guadalhorce

9/03/2018 - 16:53

Se pregunta qué ha hecho el presidente de la institución al respecto y asegura que "no permitirá que sigan mintiendo sobre sanidad pública"

CÁRTAMA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Antonia García, ha criticado "la falta de credibilidad" del PP cuando habla de la sanidad pública y ha acusado al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, de "seguir de brazos cruzados mientras sigue incumpliendo su compromiso de dotar al Hospital del Guadalhorce de un suministro eléctrico suficiente para poder abrir los quirófanos".

En rueda de prensa en Cártama junto al parlamentario socialista Francisco Vargas, la también diputada provincial ha indicado que el PP "sabe que sin la luz definitiva no se pueden abrir los quirófanos", y ha recordado que el pleno de la institución ha aprobado varias mociones al respecto y que en octubre de 2016 se sacó adelante a iniciativa de los socialistas "que se garantizara el suministro eléctrico en el Hospital del Guadalhorce".

"¿Qué ha hecho Bendodo desde octubre de 2016 para que el hospital tenga el suministro eléctrico necesario para abrir los quirófanos? Absolutamente nada", se ha preguntado García, quien ha recordado que en abril de 2017 el pleno de la Diputación volvió a aprobar por unanimidad una moción instando a Endesa a agilizar la ejecución de la instalación eléctrica definitiva del Hospital del Guadalhorce para que pudiera abrirse el área quirúrgica y de hospitalización.

Para García, el PP "privatiza la sanidad allí donde gobierna" y ha recordado que fue con el Gobierno del PSOE en la institución supramunicipal cuando se alcanzó el acuerdo de que esta aportara un tercio del coste de esta infraestructura.

"En aquel momento, el PP en la Diputación estaba en la oposición y estaba en contra de que Diputación aportará financiación para construir este hospital, pero es más, Bendodo llegó a la Diputación en 2011 y estuvo cuatro años marginando a Cártama y olvidándose de este hospital", ha sostenido.

Según la socialista, "hasta que el PP no se ha quedado en minoría en este mandato no asume ayudar al Ayuntamiento de Cártama en este proyecto", ha lamentado, y ha añadido que "si tanto interés tiene Bendodo en que se abran los quirófanos por qué no se ha reunido con Endesa para agilizar la instalación del suministro eléctrico definitivo".

Por su parte, el parlamentario socialista Francisco Vargas ha denunciado la "irresponsabilidad y la demagogia" del PP sobre la situación del Hospital del Guadalhorce y ha asegurado que no permitirán "que sigan mintiendo sobre la sanidad pública cuando el modelo del PP es privatizarla".

Ha recordado que fue el presidente de la Diputación de Málaga "el que asumió el compromiso de dotar a la infraestructura sanitaria del suministro eléctrico suficiente para poder abrir los quirófanos". "No es posible la apertura total del Hospital del Guadalhorce hasta que no esté garantizado el suficiente suministro eléctrico para no poner en riesgo la vida de los pacientes durante las intervenciones", ha finalizado, criticando los intentos de los 'populares' por "desprestigiar" la sanidad pública.