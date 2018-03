PP exige a la Junta una solución "urgente" para la línea de autobús Linares-Baeza

9/03/2018 - 19:05

El coordinador general del Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras, ha exigido al delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivieso, una "solución inmediata, eficaz y duradera" para los vecinos de La Loma que se encuentran desde hace semanas sin conexión de autobús diaria.

JAÉN, 9 (EUROPA PRESS)

"Es indignante como la Junta de Andalucía trata a los jiennenses como ciudadanos de segunda" y, en esta ocasión, les ha tocado sufrirlo a los vecinos de Ibros, Begíjar, Lupión y Torresblascopedro", ha dicho Contreras en un comunicado, al tiempo que ha subrayado que "ya son muchos días los que estos vecinos están padeciendo las consecuencias de eliminar la línea de autobús que une Baeza y Linares con estos municipios".

La supresión de la línea, según Contreras, se produce "por falta de ayuda del Consorcio de Transportes y la nefasta gestión de la Junta de Andalucía que no ha sacado la concesión a concurso".

Ha añadido que es "inaudito" que estas cosas pasen por "la dejadez y el abandono que sufre esta provincia por parte del Gobierno de Susana Díaz", y ha añadido que "no es de recibo que los ancianos se vean obligados a pagar taxis o, incluso, hacer autostop para poder ir al médico en Linares". Son situaciones "impropias" del siglo XXI pero a las que "el PSOE nos tiene muy acostumbrados en esta provincia".

En este sentido, a instado a la Junta a que "ponga soluciones y no parches a esta situación y que no espere que un simple 'estamos trabajando en ello' valga como excusa a tanto tiempo de dejadez puesto que era conocedor de que esta línea de autobús tenía la concesión más que caducada".

Para Contreras, es "es insólito que los socialistas no asuman las responsabilidades cuando corresponden y siempre se pongan a trabajar cuando ya han causado el problema", dejando sin transporte a unos 1.500 viajeros mensuales. Por eso, ha apostillado que "no es momento de que el señor Valdivieso se siente a buscar soluciones, sino de tomarlas ya y ponerlas en marcha cuanto antes porque estos vecinos no pueden estar esperando a que el consejero saque un hueco en su agenda".