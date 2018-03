El denunciado por una actriz por acoso no trabaja para TVG ni para "ninguna" productora que actualmente le dé servicio

9/03/2018 - 21:46

La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) ha subrayado que el productor denunciado por acoso por la actriz Iria Pinheiro no es trabajador suyo y tampoco tiene constancia de que mantenga actividad "en ninguna productora" que le preste servicio a la televisión autonómica.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la CRTVG explica que el contrato del denunciado era con 'Ficción Producciones', responsable del programa 'Con amor e compañía', y que los hechos denunciados, avanzados por Sermos Galiza, habrían tenido lugar entre marzo y junio de 2017.

En cualquier caso, y pese a "no existir relación contractual alguna", la compañía de los medios públicos gallegos ha decidido que, "cautelarmente" el productor José Luis Viñas Orta "no trabajará en ninguna producción relacionada con la CRTVG mientras no se aclaren los hechos denunciados".

Asimismo, la CRTVG expone que está recabando "la información exhaustiva de los hechos por parte de Ficción Producciones" y manifiesta que entiende "la sensibilidad sobre esta cuestión", pero puntualiza que "debe también respetar la legal presunción de inocencia y aguardar el curso de la Justicia".