Economía.- Casi 30 firmas gaditanas de promoción inmobiliaria de segunda vivienda en la 'Second Home' de Utrecht

10/03/2018 - 10:22

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha organizado, en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz, la visita de 29 empresas gaditanas del sector inmobiliario, de compra-venta y construcción de segunda vivienda, a la feria 'Second Home' de Utrecht (Países Bajos), que se celebra desde este pasado viernes y hasta este domingo en el recinto ferial Jaarbeurs, y que es la exposición internacional más importante de la zona del Benelux dedicada a este sector.

CÁDIZ, 10 (EUROPA PRESS)

Las empresas gaditanas asistentes a esta feria pueden conocer de primera mano el comportamiento de este ámbito de negocio en el plano internacional, pues en este tipo de eventos se da una elevada concentración de oferta y demanda, así como de nuevas tendencias, productos, operadores y clientes, según destaca Extenda en una nota.

De esta manera, según subrayan, se trata de "una gran oportunidad" para las empresas gaditanas relacionadas con los sectores de la promoción inmobiliaria, compra-venta y construcción de segundas viviendas, de ampliar sus contactos en el exterior, pues en esta feria conocen la oferta y proyectos de construcción de segunda vivienda para clientes de dicho mercado con alto nivel adquisitivo.

La 'Second Home Expo' de Utrecht se celebra desde 2001 en dos ediciones anuales --marzo y septiembre--, y en la de marzo de 2017 contó con más de 7.000 visitantes. En esta edición participan más de 150 expositores nacionales e internacionales, que muestran su oferta de viviendas vacacionales en clima cálido adaptada a los gustos e intereses del público centroeuropeo.

La feria ha contado en ediciones anteriores con la presencia de los mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector, mostrando sus ofertas y proyectos, siendo un salón que, debido a su importancia, se ha convertido en un evento de casi inexcusable asistencia en este ámbito de negocio.

EMPRESAS ANDALUZAS ASISTENTES

Entre las 29 empresas que asisten a esta visita prospectiva, todas de la provincia de Cádiz, figuran Construcciones Felipe Castellano, Hispania, Habitalia, la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, Hearthink, YC Consulting & Development, Costa Infinity, Finansur, Vivir Cádiz, Spinoff Desarrollo Inmobiliario, Inmobiliaria Velamar e Iniciativas de Inversiones Inmobiliarias del Sur.

También Fincas Revuelta, Residencial Verdigones, Desarrollo de Activos Inmobiliarios del Sur, Nunadrola, Domo Dux, Carrod Diversificación, Gestión Empresarial Jove, Punto Casa Grupo Inmobiliario, Mistercasa, Costa Noroeste, Centro de Negocios G10, Áticos Inmobiliaria, Fomento y Actividades Inmobiliarias del Sur, Surhogar, City10, y Castelia Gestión y Servicios.

La presencia de Extenda en esta actividad está cofinanciada en un 80 por ciento con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020. Esta visita prospectiva se enmarca dentro de la programación de acciones de la oficina de Extenda en Algeciras, ligada a la ITI.

Extenda programa otras acciones de promoción del sector inmobiliario andaluz como la recientemente celebrada visita prospectiva a la Feria Buying Properties Abroad de Suecia, y tiene previsto apoyar a firmas andaluzas en la próxima feria 'A Place in the Sun' 2018 de Londres, en la muestra 'Second Home Brussels' de Bélgica. Además, organizará de nuevo en noviembre una nueva edición del Encuentro Internacional Inmobiliario en Málaga que cumple este año su décimo aniversario.

Asimismo, Extenda pone a disposición de las empresas andaluzas de la industria inmobiliaria un portal web específico para su promoción 'on line' a través de 'Extenda Plus', la red profesional 2.0 de Extenda, con la que la Consejería de Economía y Conocimiento potencia el 'ecommerce' internacional.

En la actualidad, el portal 'Real Estate Andalucía' tiene registradas 33 inmobiliarias andaluzas que ofertan de modo online más de 172 promociones inmobiliarias en toda Andalucía. Esta plataforma digital actúa como carta de presentación de los servicios de las empresas andaluzas en todo el mundo, a la vez que facilita la cooperación entre las firmas registradas.