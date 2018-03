Cataluña. rivera anima a los independentistas a dejar de "tapar su basura" con la estelada

10/03/2018 - 12:14

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió este sábado a los partidos independentistas que ha llegado el momento de que dejen de "tapar su basura" con "una estelada o una bandera".

Así se pronunció Rivera durante su intervención en el Consejo General de Ciudadanos celebrado en Madrid, en el que se analiza la implantación del partido del partido tras superar los 150.000 inscritos de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.

El líder de Ciudadanos dedicó parte de su discurso a comentar la situación política en Cataluña después de que ayer, viernes, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidiera aplazar el pleno de investidura previsto para el próximo lunes a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares que Jordi Sànchez pedirá ese mismo día ante el Tribunal Europeo de Derechos Humano de Estrasburgo.

Rivera subrayó que "estos señores" (por los independentistas) "quieren lío, lío y lío" y puso de manifiesto que han convertido el 'procés' en su "'modus vivendi' para vivir en contra de España, tapar la corrupción y su mala gestión".

Lamentó que para alcanzar su objetivo los independentistas hayan "destrozado un país entero" y les animó a dejar de "tapar su basura" con "una estelada o una bandera".

Se preguntó por el número de candidatos "imputados o encarcelados" que estarán dispuestos a proponer para presidir la Generalitat de Cataluña y recordó que "ya llevan dos": "el de Waterloo" – en alusión a Carles Puigdemont- y Jordi Sànchez, que "pisaba coches de la Guardia Civil".

Espetó a los independentistas que Ciudadanos está dispuestos a librar una "batalla intelectual" para que "nunca más" nadie se vea obligado a "pedir perdón" por ser español, para que no dividan a las comunidades autónomas y no "no se señale" a quienes quieren "seguir siendo" español y europeo.

Mostró su confianza en que finalmente se conforme un gobierno independentista "dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía". De lo contrario, amenazó Rivera, "ya saben lo que hay: justicia, Constitución y ley".

Reprochó al PP y al PSOE su inmovilismo para enfrentarse a los independentistas y les retó a que "expliquen a la gente" los motivos por los que no actúan ante quienes "intentan erosionar y destruir" a España.

Por último, llamó a reformar la ley electoral que, dijo, el PP y el PSOE "no quieren cambiar" y llamó la atención sobre la paradoja de que "quienes quieren destruir España son los que apoyan la ley electoral española".

Consideró un "error" no cambiar esta legislación "pensando en los escañitos y no en España" y lamentó que los nacionalistas "con pocos votos" "obstaculicen el proceso nacional", "impidan aprobar los presupuestos" y "rompan España".

Rivera se refugió en lo "injusto" de la ley electoral para justificar que su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, no intente formar gobierno en esa comunidad autónoma a pesar de haber ganado las elecciones catalanas.

A pesar de las andanadas que lanzó contra el PP y el PSOE, les invitó a sumarse a un "proyecto de país" que sea capaz de derrotar a los independentistas.

10-MAR-18

