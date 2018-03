Iglesias reivindica el "patriotismo de los delantales" como significante de la reivindicación feminista del 8-m

10/03/2018 - 14:05

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó este sábado el "patriotismo de los delantales", significante que a su juicio surge como resultado de las reivindicaciones que las mujeres realizaron en la huelga feminista del pasado 8 de marzo, frente al "patriotismo de pulsera" y exigió a los suyos a contribuir a armar "un patriotismo social de lo común".

La dirección de Podemos se ha unido a las reivindicaciones feministas para dejar claro que lo que "amenaza" realmente la "seguridad" de los españoles no es "ni Cataluña ni nuestra riqueza plurinacional", sino "las políticas antisociales del Gobierno y de los partidos que lo sostienen". Precisamente con el recuerdo de la "jornada histórica" del 8 de marzo, Iglesias dedicó sus primeras palabras en el Consejo Ciudadano Estatal que Podemos celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a la lucha feminista. "Este 8 de marzo las mujeres han hecho aún más visible que la revolución política que están protagonizando es, sin duda, la señal más hermosa del nuevo país que se abre paso con el protagonismo social y político de las mujeres".

Explicó que lo que se expresó en las calles el pasado jueves "no es simplemente un acontecimiento propio de una coyuntura política precisa", sino que las mujeres están provocando "un movimiento tectónico de las estructuras sociales y culturales". Para Iglesias, esto no lo entendieron algunos actores políticos -refiriéndose a PP y Ciudadanos- que se "empeñaron" en identificar con Podemos las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer "y que finalmente se vieron arrastrados por un movimiento de tipo hegemónico". "Algunos no perciben el trabajo del viejo topo de la historia hasta que el topo se asoma frente a sus narices", precisó.

PATRIOTISMO DE LOS DELANTALES Y DE LA NEVERA

Iglesias apuntó a su partido a sumarse a una "primavera de movilizaciones" que ya se ha marcado por ejemplo en la lucha de los pensionistas. "Esto señala algo crucial, y es que lo que amenaza la seguridad de los españoles no es ni Cataluña ni nuestra riqueza plurinacional; son las políticas antisociales del Gobierno y de las políticas que sostienen al Gobierno".

Así, "frente al patriotismo de pulsera, esta primavera debemos contribuir a armar un patriotismo social de lo común" o lo que otros dirigentes de Podemos, como Pablo Echenique, han denominado el "patriotismo de la nevera". "Este 8 de marzo se ha construido un significante: frente al patriotismo de la pulsera se levanta el patriotismo de los delantales".

Iglesias anunció que el próximo lunes se reunirá el equipo 'Rumbo 2020' de Podemos para analizar de manera "exclusiva" la movilización de la mujer y lo que implica actualmente.

"Las mujeres, haciendo de la reivindicación por la igualdad y la justicia socia el eje de una aspiración de país, han señalado el camino del cambio político en España", defendió el líder de Podemos, que agradeció a las mujeres de su formación el haber "empujado" a los hombres a estas movilizaciones con un papel "modesto", "calladitos" y "aprendiendo de las mujeres".

