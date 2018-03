La Guardia Civil enseña a los más pequeños cómo lanzar petardos y disfrutar de la pólvora con seguridad

10/03/2018 - 14:39

La Guardia Civil ha impartido este sábado en la falla Barón de Patraix-Cuenca-Mosén Fenollar de Valènica una charla informativa destinada a los niños para enseñarles cómo lanzar correctamente petardos y poder disfrutar de la pólvora con seguridad.

Se trata de la primera sesión de estas características que organizan los efectivos con la voluntad de extender esta iniciativa en los próximos años a más comisiones falleras, según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

Esta primera charla ha sido impartida por el teniente interventor de explosivos de la comandancia de Valencia y ha asistido el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, junto con niños y padres de las comisiones Pérez Galdós-Jesús-Maestro Sosa y Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós, además de la de Barón de Patraix.

Durante el encuentro, el agente ha aportado claves para realizar un buen uso de la pólvora, como comprobar que el etiquetado lleve el marcado CE o leer y respetar las instrucciones de uso y las distancias de seguridad.

Otros consejos son mantener los petardos en el envase hasta su uso y no llevarlos en unidades sueltas en la mano, ropa o bolsas porque pueden prenderse por calor, fricción o golpe. También no recoger o reutilizar restos de artificios ni manipularlos y vigilar que no haya en las cercanías líquidos inflamables.

El teniente ha trasladado a los padres que los niños deben utilizar artículos pirotécnicos autorizados para su edad y bajo supervisión de un adulto. En la actualidad, la normativa prohíbe la venta y adquisición de productos pirotécnicos a menores de 12 años.

Moragues ha destacado esta iniciativa de la Guardia Civil, que se estrena este año en los casales falleros: "Acercáis las normas sobre seguridad a la propia a fiesta, al epicentro de las Fallas como son los casales".

MAL USO DE PETARDOS

La Sociedad Valenciana de Pediatría ha advertido de que la mayor parte de quemaduras y heridas que sufren los menores se producen por no cumplir las normas sobre uso de pirotecnia.

Además, algunos estudios señalan que la mayoría de los heridos son niños de diez años, como recoge 'Clinical Pediatrics', que especifica que el 75% de los menores heridos por fuegos artificiales son hombres y que, de acuerdo a 'The American Journal of Emergency Medicine', la edad media es de 10,6 años. De ellos, el 7,6% de los heridos requiere ingreso hospitalario.