Cano: "La apertura de los pozos de sequía, supone un riego de socorro para el campo murciano de 80 hm3"

10/03/2018 - 18:55

El secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del PPRM, Jesús Cano, ha manifestado esta tarde que "la apertura de los pozos de sequía anunciada por el Ministerio de Agricultura esta semana, supone un riego de socorro para el campo murciano de 80 hm3".

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El dirigente 'popupar' ha puesto en valor el trabajo "silencioso" que el Gobierno del presidente López Miras esta haciendo en los despachos del Ministerio en Madrid "consiguiendo soluciones como la anunciada el pasado miércoles, que supondrá salvar el arbolado de la campaña de 2018".

Al respecto, ha insistido en la importancia de la apertura de los pozos de sequía como solución inmediata, y ha citado soluciones a medio plazo, como la apertura de la desaladora de Torrevieja, prevista para este verano, que pasará de producir 40 a 80 hm3 de agua.

Haciendo referencia a las medidas a largo plazo, ha dicho, el PP trabaja "de manera intensa" en un documento consensuado, a través del diálogo y de muchas reuniones, para implementar al Pacto Nacional del Agua.

En este punto, el responsable del PP en materia hídrica ha hecho referencia al texto presentado por el PSOE, que por el contrario, ha dicho "no recoge soluciones a los problemas del déficit hídrico del Levante español" porque, según Cano "los socialistas apuestan solo por la desalación y no existen infraestructuras ni conducciones para llevar el agua desalada a zonas del Altiplano, Vegal Alta, Vega Media y Noroeste de la Región". Así ha remarcado que "el agua desalada no es, por si sola, un recurso válido para los 44 millones de arboles frutales".

El PSOE, ha criticado Cano "siempre ha antepuesto el interés partidista al general de la Región de Murcia, en especial en materia de agua" y ha lamentado que "hoy el Levante español pase sed, porque un Gobierno socialista se cargó el Trasvase del Ebro y el PHN, y eso siempre estará en su debe".

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM ha recordado al PSOE que "el PP estuvo al día siguiente en Cieza, para valorar in situ los los daños causados por las heladas, por lo que hemos registrado una iniciativa en la Asamblea Regional y en Congreso de los Diputados pidiendo ayudas para paliar los daños". En este punto ha insistido, "es el PP el que se preocupa y ocupa de los problemas de los agricultores"

El PP, ha recordado, "apuesta por la interconexión de cuencas, los trasvases, las cesiones de derechos entre cuencas, y la creacion de un banco nacional público del agua, así como el aumento del agua desalada, para acabar con el déficit hídrico estructural que padece la Cuenca del Segura".

Cano ha concluido insistiendo en que "es el Partido Popular el que está trabajando y tomando decisiones que benefician a regantes y agricultores "sin hacer ruido, en los despachos que es donde hay que trabajar, para solucionar los problemas de inmediato, a corto, medio y largo plazo".