El naturalista Joaquín Araújo imparte la conferencia de clausura del I Congreso Internacional de las Montañas

10/03/2018 - 18:56

El naturalista y presentador de televisión Joaquín Araújo ha ofrecido este sábado la conferencia plenaria de clausura del I Congreso Internacional de las Montañas (Cimas).

GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)

Araújo ha llenado la sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos de Granada en un día en el que también ha tenido un especial protagonismo el director general del Sistema Pronatura de México, Andrew Rhodes, según informa la organización del congreso en una nota.

Aunque será este domingo cuando se celebre el último día del curso universitario enmarcado en este primer Congreso Internacional de las Montañas, el evento como tal se ha clausurado este sábado en una jornada la que ha habido dos ponencias, tres mesas redondas, una sesión paralela y unas jornadas de Agesport, así como la primera conferencia plenaria, que bajo el título 'Adaptación al cambio climático en zonas protegidas de montaña', ha pronunciado el citado Andrew Rhodes, director general del Sistema Pronatura de México y del Grupo de Cambio Climático de UICN.

Posteriormente, ha sido el turno para la conferencia plenaria de clausura, con Joaquín Araújo como protagonista, autor de numerosos libros, y columnista y opinador habitual en diversos medios de comunicación españoles de prensa, radio y televisión.

En su conferencia, el naturalista ha defendido que "las montañas son el antídoto para una civilización que se ha arrancado los ojos", y en esa línea ha incidido en que "subir siempre es importante". "De hecho, los que amamos las cimas somos gente que subimos porque es demasiado lo que se está bajando, incluso demasiado lo realmente se está dilapidando o enterrando, cualquier calificativo vale", ha agregado.

"Por tanto, estamos en la posibilidad de enfrentar lo que es una civilización lisiada con lo que puede ser considerada su principal muleta. Y la muleta de esta civilización es lo que queda de naturaleza virgen, maternal, abrigadora, amiga. Eso sucede con los espacios donde todavía podemos encontrar belleza y libertad a raudales. Y esas son las montañas, son nuestra última oportunidad", ha proseguido Araújo.

En su conferencia de clausura, Araújo ha explicado que ha hablado "fundamentalmente de la vivencia". "Soy una persona extraordinariamente afortunada. Decidí vivir en el regazo de una montaña desde hace 40 años y, además, de una forma poco menos que monacal. He tenido mucha suerte porque me dejan contarlo y me dejan hacer distintos formatos de la comunicación, pero transmitir fundamentalmente lo que es el inmenso placer de desayunar, almorzar y cenar con un horizonte lejano, con una montaña en perfecto estado de conservación es un tesoro tan inestimable que deberíamos incluirlo entre las preferencias de esta sociedad", ha relatado.

Para el naturalista, "hay que mantener en su lugar la transparencia que nos queda y esa convivencia con el lado absolutamente fértil de la naturaleza que son las montañas".

CLAUSURA DEL CONGRESO

Tras la conferencia de Joaquín Araújo, ha tenido lugar el acto de clausura oficial del I Congreso Internacional de las Montañas, en la que han estado presentes la delegada territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Granada, Inmaculada Oria; la directora de Área de Granada de Unicaja, Antonia Ortega; el presidente de Fedme, Joan Garrigós; la consejera delegada de Cetursa, María José López, que también es miembro del Comité de Organización de Cimas; y Manuel Titos, presidente del Comité Científico de Cimas.

Tras el mismo, se ha celebrado un concierto de cámara de componentes de la Orquesta Ciudad de Granada que ha servido para unir ciencia y cultura en el recinto granadino.

CURSO UNIVERSITARIO

Este domingo se clausurará también el curso universitario que se ha celebrado en el marco de este I Congreso Internacional de las Montañas con dos clases magistrales. Una, del fotógrafo Roberto Travesí, titulada 'Fotografía de montaña', y la otra, de Francisco de Asís Ruiz Morales, coordinador de la Escuela de Pastoreo de la Junta de Andalucía y miembro del Ifapa.

La clase magistral que servirá como clausura del curso universitario será a cargo de la alpinista andaluza Lina Quesada, quien el pasado mes de septiembre coronó el Manaslu, el quinto 'ocho mil' de su carrera, tras las cimas Cho Oyu (2005), Gasherbrum II (2006), Everest (2008) y Broad Peak (2014). Este currículum está al alcance de muy pocas alpinistas españolas, ya que solo Edurne Pasaban (14 'ochomiles'), Rosa Fernández (6) y Eva Zarzuelo (6) tienen más cimas que la sevillana.