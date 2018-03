Víctimas de ETA en Navarra llaman a escribir la historia del terrorismo "con honestidad y verdad"

11/03/2018 - 12:47

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) ha celebrado este domingo en Pamplona una concentración en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la que han pedido que se escriba la historia del terrorismo en la Comunidad foral "con honestidad y verdad" y han advertido de que, actualmente, "se está librando la batalla del relato".

El acto, organizado con motivo de la celebración, este domingo 11 de marzo, del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ha tenido lugar en el Monumento a las víctimas del terrorismo en la Plaza del Baluarte de Pamplona.

Además de la presencia de familiares de víctimas, han acudido representantes políticos e institucionales. Entre ellos la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Ejecutivo foral, Ana Ollo; el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar; así como miembros de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos.

Ha tomado la palabra, en representación de Anvite, José Ignacio Toca, hijo de Alberto Toca, asesinado por ETA en Pamplona en 1982. En su intervención, Toca ha recordado a las víctimas de los atentados del 11M y ha explicado que el objetivo de esta concentración es "mantener viva la memoria de las víctimas".

"En España y especialmente en Navarra hemos sufrido durante muchos años el terrorismo y sus consecuencias. ETA ha marcado la vida política social de una manera determinante y ha dejado muchas víctimas en nuestra comunidad. Pero hoy todavía seguimos sufriendo su existencia puesto que se está librando la batalla de lo ocurrido y nuestra preocupación ahora es que no se manipule la verdad", ha manifestado.

Toca ha afirmado que "hay un empeño de quienes se han beneficiado de ETA de blanquear el pasado" y ha destacado que "en esta tierra todavía no podemos hablar de paz, y no podremos hacerlo hasta que la historia del terrorismo en Navarra se escriba con honestidad y verdad". "No podremos hablar de paz ni de convivencia mientras se siga pretendiendo tergiversar el relato", ha subrayado.

Ha recalcado que no se puede hablar de paz "en una sociedad donde los asesinos son recibidos públicamente con honores por su entorno como auténticos héroes o son puestos en el mismo plano que sus víctimas en 'mapas del sufrimiento' pagados con el dinero de todos".

"No podemos hablar de paz y convivencia si quienes gobiernan se apoyan en los que nunca han condenado el terrorismo. Esto no se trata sólo de política, de bandos, de colores o de ideas, se trata de terrorismo, de vidas humanas, de vidas humanas, de personas asesinadas, mutiladas, extorsionadas, exiliadas...", ha continuado.

El representante de Anvite ha pedido a la sociedad "que no olvide" y ha llamado a "ser fieles a la verdad". "La paz no llegará hasta que a los asesinos y sus cómplices se les ponga en el justo lugar que les corresponde en la historia. Ese es el único y verdadero homenaje que debemos a nuestras víctimas", ha expresado.

Toca ha reivindicado para todas las víctimas del terrorismo verdad, memoria, dignidad y justicia. "Sin estas premisas la herida seguirá abierta y la palabra paz seguirá vacía y falta de sentido", ha concluido.

El acto ha finalizado con una ofrenda floral ante el monumento a las víctimas del terrorismo.