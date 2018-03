Expuesto a información pública el proyecto para cultivar algas frente a la playa de La Griega (Colunga)

11/03/2018 - 12:59

La solicitud de la empresa Kombu del Cantábrico para un cultivo marino de la alga kombu de azúcar (saccharina latissima) frente a la playa de La Griega, en Colunga, está en el trámite de información pública, en el que se pueden formular alegaciones durante un mes.

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

La empresa ha presentado un estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) que concluye que las actividades que pretende poner en práctica la empresa son compatibles con el medio.

"Además serán positivas para la socioeconomía del municipio, ya que prevé la creación de empleo tanto para las labores relacionadas con el cultivo (siembra, cosecha, mantenimiento, etc) como en las labores de procesado del producto final", añade la EPIA, consultada por Europa Press.

El documento no aprecia peligro de destrucción alguno de los hábitats y señala que las actuaciones proyectadas no producen afección sobre la Red Natura 2000. A pesar de no haberse encontrado ninguna afección significativa sobre el entorno, la empresa se compromete a realizar una serie de medidas de "mitigación" sobre el fondo marino donde se situaría el parque de cultivo, como la reposición de materiales dañados o que aparenten mal estado después de cada ciclo y temporal.