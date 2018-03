Hallan el cadáver de Gabriel Cruz en el coche de la actual pareja de su padre

A los que piden pena de muerte. Si yo me veo afectado en un caso así, querría y haría algo muy parecido a lo que describe el #9. Pero quiero pensar que vivo en una sociedad que no me lo permita.



La pena de muerte no arregla nada (ya ves EEUU que sigue a la cabeza de crímenes cometidos) y si la justicia se equivoca no se podría reparar el error.