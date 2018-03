La ANC afea a JxCat, ERC y la CUP su falta de acuerdo: "¿Qué coño está pasando?"

11/03/2018 - 18:24

La ANC ha afeado este domingo a JxCat, ERC y la CUP que aún no hayan llegado a un pacto de Govern para empezar la legislatura e impulsar la República y les ha exigido explicaciones por ello: "¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se no está diciendo?".

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho el miembro del Secretariado Nacional de la ANC, Jordi Pairó, en los discursos de la manifestación que ha convocado la entidad para exigir que el independentismo pacte un Govern, y ha expresado "sorpresa e indignación" porque aún no se haya hecho.

Ha lamentado que los partidos independentistas hayan renunciado por ahora a investir los dos candidatos que se habían propuesto, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez: "El Parlament no puede estar condicionado por el Estado. Si el Parlament quiere decidir soberanamente el presidente de la Generalitat, se hace y punto".

