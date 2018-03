MásJaén.- Diputación firma con once municipios de La Loma un convenio para homogeneizar la normativa urbanística

12/03/2018 - 13:11

Once municipios de la comarca de La Loma -Úbeda, Sabiote, Torreperogil, Begíjar, Rus, Ibros, Canena, Lupión, Villatorres, Torreblascopedro y Lupión- se beneficiarán de un convenio suscrito este lunes con la Diputación de Jaén dirigido a homogeneizar la normativa urbanística en esta zona de la provincia, especialmente en lo que se refiere a suelo no urbanizable.

JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha firmado con alcaldes y alcaldesas de las localidades de La Loma este acuerdo, mediante el que la Diputación prestará asistencia y asesoramiento técnico a las mismas para articular una normativa que regule los usos, obras, edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable en estos municipios.

"Era necesario poner a disposición de los ayuntamientos y colaborar con los mismos en una normativa en esta materia que permita que no haya agravios comparativos entre los municipios vecinos y, por supuesto, garantizar la seguridad jurídica de los responsables municipales y técnicos en un tema especialmente sensible como es la construcción en suelo no urbanizable", ha explicado el presidente de la Corporación provincial.

Tras la firma de este convenio, se creará un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la Diputación y de los distintos ayuntamientos de La Loma que se encargará de estudiar la normativa reguladora del suelo no urbanizable que ya existe en cada localidad, así como proponer cambios en la misma y el articulado necesario, además de trasladar los cambios a las administraciones pertinentes para hacer factible los mismos y elaborar de forma consensuada una propuesta de ordenanza municipal que tendrá que ser aprobada en pleno por cada uno de los consistorios.

Asimismo, aunque el texto de la ordenanza será similar para las distintas localidades, en la elaboración del mismo se tendrán en cuenta las particularidades de las mismas con el objetivo de respetar la autonomía local.

La Loma es la última comarca en firmar este convenio, que viene promoviendo la Diputación desde 2013 y que ya han firmado el resto de comarcas jiennenses, por lo que con el acuerdo suscrito hoy "se completa el mapa provincial", tal y como ha remarcado Francisco Reyes, quien ha recordado que, a pesar de que este acuerdo en materia de asesoramiento urbanístico estaba dirigido en un principio a las localidades menores de 20.000 habitantes, también se han adherido al mismo los municipios de mayor población de la provincia, como Úbeda, Linares o Andújar, entre otros.