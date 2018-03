CCOO y UGT llaman a la movilización a los 368.000 pensionistas de C-LM este sábado en las capitales de provincia

12/03/2018 - 13:15

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa y el de UGT, Carlos Pedrosa, han hecho un llamamiento a la movilización de los 368.000 pensionistas de la región este sábado, 17 de marzo, en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, especialmente a los trabajadores nacidos entre los años 50 y 70, la "época del baby boom".

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

En Albacete, la manifestación contará con la participación de los secretarios regionales de CCOO y UGT y partirá desde la Plaza del Altozano, a las 12.00 horas, y finalizará en la Subdelegación del Gobierno. En Ciudad Real, comenzará a las 12.00 horas en el Parque Gasset y llegará hasta la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, en Cuenca, a las 11.30 horas, partirá desde la Estación de Ferrocarril hasta la Plaza de España; en Guadalajara, a las 12.00 horas, desde el Palacio del Infantado hasta la Subdelegación del Gobierno y en Toledo, desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Zocodover, a las 11.00 horas.

Además, habrá concentraciones en Villarrobledo (Albacete), a las 12.00 hora en el Ayuntamiento de la localidad y en Almansa (Albacete) en la Plaza Santa María, a las 18.00 horas.

El líder regional de UGT ha asegurado que este año se está "condenando" a los pensionistas a "prolongar la pérdida de poder adquisitivo", ya que en 2017 "han perdido 225 euros a lo largo del año". Además, ha dicho que duda de la legalidad de la subida del 0,25 por ciento de las pensiones ya que la subida "no recupera poder adquisitivo, ni se adscribe a la subida del IPC", además de por "la forma legal, en un momento en que los presupuestos están prorrogados".

Pedrosa ha destacado que la reforma de las pensiones del año 2013 "que aprobó en solitario el PP" es "injusta e insostenible, sobre todo socialmente", ya que, a su juicio, es una reforma que "pretende reducir las pensiones durante los próximos 40 años". Pedrosa ha definido al Partido Popular como "el enemigo público número uno de los pensionistas presentes y futuros de este país".

"La reforma responde a los intereses que están detrás de los fondos privados de pensiones", ha aseverado, añadiendo que lo que pretenden el día 17 es "negar una vez más la insostenibilidad del sistema de pensiones y reclamar una transformación del sistema de financiación".

SISTEMA "PACTADO DE PENSIONES"

Por ello, ha instado a volver a un sistema "pactado de pensiones", algo que "es posible", ya que "hay mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para derogar la ley aprobada por el PP en solitario". En este sentido, ha propuesto derogar la ley y "asegurar de forma inmediata el poder adquisitivo del sistema de pensiones, recuperando la previsión de inflación como referente de subida de las mismas", además de incluir una cláusula de revisión a final de año y revisar las fuentes de financiación.

Para Pedrosa es necesario que el sistema de pensiones no se financie sólo con las cotizaciones sino también "con bolsa de impuestos finalistas que alimente el sistema y su fondo de reserva", además ha dicho que hay que "erradicar el défitit de Seguridad Social, acabando con las bonificaciones de contratación a las empresas, financiando los gastos de Seguridad Social vía presupuestos y destopar las bases de cotización".

De otro lado, Paco de la Rosa, ha asegurado que "es muy importante" que las manifestaciones de este sábado "sean multitudinarias y sean la suma de un conjunto de voluntades, del conjunto de la sociedad". Ha pedido que "no falte ningún pensionistas", ya que es la "sociedad en su conjunto la que se tiene que reunir en cada una de las provincias de este país".

"Es importante porque en las movilizaciones hay una llama que se ha encendido y hay que alimentarla, no puede apagarse, es el momento de que hable la calle y es el momento de decirle a la clase política, especialmente al PP, que basta ya, que hay ciertas cosas que son prioridad", ha dicho De la Rosa.

GARANTIZAR LAS PENSIONES

Para CCOO hace falta un sistema público "que garantice que las pensiones van a ser una realidad desde hoy y hasta dentro de los próximos 40 años", pero ha dicho que es "evidente que no se quieren implementar medidas porque en este país las pensiones son uno de los negocios más importantes que pueden existir", ya que hay "demasiado dinero en juego para que esas marionetas políticas no quieran y estén jugando a crear conciencia de que las pensiones no se pueden sostener".

De la Rosa ha aseverado que las pensiones actuales "son miserables", ya que al 55 por ciento de los pensionistas del país "apenas les dan para sobrevivir", además de que el 40 por ciento de ellas "necesitan algún complemento a mínimos para llegar al mínimo establecido por ley", algo que "no garantiza la supervivencia de una unidad familiar, por pequeña que sea".

El líder regional de CCOO ha dicho que las pensiones medias en Castilla-La Mancha "son menos de la mitad del salario medio", por lo que son pensiones "que no dan para llegar a final de mes con dignidad".

"El problema de las pensiones es sólo político y tiene una solución política", ha destacado, al tiempo que ha añadido que desde el sindicato van a exigir una "apertura del Pacto de Toledo hablando de diálogo social con mayúsculas", para que sea el arco parlamentario "el que apruebe una ley para que esto sea posible".

"Habrá que intentar poner de acuerdo a los partidos que se opusieron a la reforma del 2013 para exigir al PP la derogación de la reforma y la construcción de un sistema público que garantice la recuperación de poder adquisitivo con crecimientos importantes y establecer mecanismos para garantizar la viabilidad de las pensiones presentes y futuras", ha finalizado.