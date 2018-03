Salvador alerta que el Plan Estatal de Vivienda tendrá una efecto "perverso" en el incremento del precio del alquiler

12/03/2018 - 13:38

La consellera critica que el Plan carece de medidas complementarias para controlar los precios y que se ha hecho sin consultar a las CCAA

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, ha advertido este lunes que el Plan Estatal de Vivienda --aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros-- tendrá un "efecto perverso" en los precios, dado que facilita ayudas al alquiler que no vienen acompañadas de medidas complementarias que puedan actuar como "mecanismos correctores" para controlar una tendencia al alza.

En este sentido Salvador ha criticado que el nuevo Plan no contempla inversión para ampliar el parque público de vivienda, para vivienda protegida, no pone "ningún tipo de límite o requisito" para las ayudas al alquiler y no entra a regular los precios del alquiler, algo que entra dentro de las competencias del Estado.

Salvador ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo con los medios para presentar los proyectos de futuro de la nueva Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA).

Durante el encuentro, la consellera ha lamentado que el Plan se ha elaborado sin pactar con las autonomías. "Se nos ha aplicado lo de las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas, y eso no es pactar ni dialogar con las CCAA", ha puntualizado.

De hecho, se ha convocado a las regiones a la Conferencia Sectorial de Vivienda para este jueves 15 de marzo, "a toro pasado", ha incidido.

EL PLAN OBLIGA A LAS CCAA A FINANCIAR EL 30% DE TODAS SUS LÍNEAS

Además, la consellera ha resaltado que el plan obliga a las autonomías a financiar el 30% de todas las líneas del Plan Estatal, mientras el Gobierno central se hace cargo del otro 70%, algo que hasta ahora no había pasado, no tiene precedentes", ha remarcado.

Salvador ha lamentado así la "falta de planificación en política de vivienda" del Ministerio de Fomento, que "en un período de ocho años ha recortado un 75% la inversión en materia de vivienda". Según ha precisado, "solo se está destinando el 0,03% del PIB a Vivienda, cuando tendríamos que llegar como otros países al 1,5% del PIB".

En su opinión, "estamos lejísimos de tener un mínimo de inversión en materia de política de vivienda por parte del Gobierno de España y la inversión de vivienda publica, al 2%, también lejos de otros países europeos".

Asimismo ha criticado que "se ha anunciado que se ha incrementado un 62% la inversión cuando lo comparan con el 43% que se dejó de ejecutar el plan anterior, por lo que los datos no son exactos. No se puede comparar el incremento de inversión respecto a lo que no se ha ejecutado en el presupuesto anterior, sino que lo has de comparar respecto a la inversión real que estaba prevista en los planes anteriores".

También ha hecho hincapié en que el Plan anunciado por Fomento "a bombo y platillo" para fomentar el alquiler y la rehabilitación "no viene acompañado de inversión en vivienda pública que contribuya a ampliar el parque publico que vivienda autonómico, no hay ayudas para que las autonomía podamos ampliar el parque público, que es una de las principales medidas para evitar que se calienten los precios en el mercado", ha avisado.

En esta línea, ha lamentado que "tampoco se aplican medidas como es el control de precio del alquiler. Conceder ayudas sin que haya un mecanismo corrector para controlar los precios del alquiler, como tienen otros países, es un error porque al final se incrementan los precios del alquiler, que es lo que únicamente está facilitando este plan estatal".

"PIEDRAS EN EL CAMINO"

El Gobierno de España "tampoco ha impulsado una Ley por la Función Social de la Vivienda, --como sí ha hecho la Comunitat Valenciana--, que es otro mecanismo corrector", ha continuado.

Al final, "lo que se está evidenciando en este Plan Estatal de Vivienda tiene un efecto perverso sobre el derecho a la vivienda y eso no está contribuyendo a garantizar el derecho fundamental como es el derecho a un techo", algo que por el contrario, el Consell sí viene "reivindicando, defendiendo y aplicando pese a las piedras en el camino que nos está poniendo el Gobierno de España recurriendo en el Tribunal Constitucional (TC) nuestra Ley, que con todas las medidas que hemos aplicado, se ha evidenciado que era necesaria y ha sido efectiva", ha asegurado.

Para Salvador, no se pueden desarrollar políticas públicas de vivienda únicamente facilitando ayudas al alquiler sin ningún tipo de límite o requisito y no complementando esas medidas en invertir ampliando el parque publico, en hacer VPO, mecanismos correctores del mercado, y no entrando a regular los precios del alquiler, como hacen otros países. "Nosotros quisimos introducir esa cuestión pero la Abogacía nos informó que eso era competencia estatal y ahí podíamos incurrir en inconstitucionalidad".

En todo caso, ha recordado que se trata de una "competencia estatal y en mano del Gobierno de España está el intervenir en los precios del alquiler", ha concluido.