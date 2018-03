Los sindicatos anuncian movilizaciones ante el "bloqueo" en la negociación del convenio de la hostelería

12/03/2018 - 14:10

CCOO y UGT han denunciado este lunes que la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de la hostelería en Huelva se encuentra "bloqueada" porque las partes no avanzan en las conversaciones, ante lo que ambos sindicatos han anunciado concentraciones en Semana Santa y no descartan una huelga en plena temporada de verano, en el caso de que no alcance un acuerdo con la patronal.

HUELVA, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa este lunes el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc) de UGT Huelva, Fernando Parrillo; el secretario del sector de hostelería en UGT, Fernando Vázquez; el secretario general de la federación de servicios de CCOO Huelva, Juan Carlos Liébana, y la responsable del sector de hostelería en CCOO de Huelva, Julia Perea.

Todos los representantes sindicales han recordado que "no se está pidiendo nada" por su parte que no esté ya abordado a nivel nacional y han recordado que el convenio se encuentra prorrogado desde el pasado 31 de diciembre, por lo que cae el próximo 15 de septiembre. De ahí, a su juicio, la importancia de alcanzar un acuerdo con los empresarios para dar estabilidad a un sector que afecta a 15.000 trabajadores y a unas 4.000 empresas en la provincia.

Así, los puntos de desencuentro entre las partes se centran en la subida salarial, ya que los sindicatos piden que sea de un nueve por ciento repartidos en los tres años de vigencia del nuevo convenio (un tres por ciento cada año), mientras que la patronal plantea que sea de un seis. Como ha remarcado Julia Perea, los trabajadores de la hostelería han tenido desde 2008 a 2018 una subida salarial que "se ha traducido en unos 50 euros" en esos diez años, por lo que ha incidido en la importancia de este punto.

La eliminación del complemento de antigüedad y del relativo a la incapacidad temporal es otro de los aspectos que rechazan los sindicatos, así como desde las organizaciones sindicales piden que la patronal acepte la condición de que, si se externaliza algún servicio, ese se vea protegido por el convenio, aspecto que han rechazado desde la patronal.

Como han explicado, se trata de que no ocurra lo que ha pasado en algunos hoteles que han externalizado el servicio de camareras de piso y éstas no estaban bajo el convenio, lo que produce que trabajen en condiciones "leoninas".

La equiparación salarial de las camareras de piso con los camareros de la zona de bar ha sido un punto que sí se ha aceptado por parte de la patronal, por lo que han valorado que se tenga en cuenta pero han lamentado que las conversaciones se hayan bloqueado tras meses de negociaciones.

Han lamentado que el efecto del temporal que ha azotado la provincia se use por parte de los empresarios como "excusa" para no negociar un convenio que "tiene una vigencia de tres años".

Del mismo modo, han apuntado que el número de visitantes y de pernoctaciones han subido un 15 por ciento en los dos últimos años y la rentabilidad hotelera ha experimentado un incremento del 16 por ciento. Por ello, han lamentado que estos buenos datos no se vean traducidos en unas "buenas condiciones laborales".

Los cuatro sindicalistas han remarcado que comparten la preocupación por los efectos del temporal, por lo que han pedido a las administraciones que se impliquen para que no afecte al empleo en la provincia.

Por ello, como ha matizado Liébana, de aquí a Semana Santa van a realizar reivindicaciones, por fases, para "hacer visible" la situación y ha criticado la postura "cicatera" de los empresarios.

Así las cosas, el jueves 15 tendrán una asamblea en Ayamonte y el viernes 16 en la capital para tratar esta situación y en Semana Santa harán concentraciones antes instalaciones hoteleras y restaurantes de la capital y la costa, como en Punta Umbría y Ayamonte, para visibilizar la situación de los trabajadores. En el marco de estas concentraciones repartirán octavillas para informar a la población de las condiciones de los empleados, que "merecen ser pagados de una manera justa".

Por su parte, Fernando Vázquez ha explicado que Huelva cuenta con "los salarios más bajos" de la comunidad autónoma en este sector, por lo que considera esencial revertir esta situación.

Finalmente, cuestionados por qué ocurriría si cae el convenio, han apuntado que los empleados actuales seguirían cobrando lo fijado en el anterior pero los nuevos trabajadores "cobrarían el salario mínimo interprofesional". Por todo ello, los sindicatos no descartan convocar una huelga en verano y han dejado clara su disposición a seguir con las conversaciones, aunque han admitido que no hay fecha para un nuevo encuentro.

Por parte de los sindicatos ya trasladaron la pasada semana la situación al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, Manuel Ceada, y como han informado a Europa Press desde CCOO, este martes está previsto que se reúnan con el presidente del Patronato Provincial de Turismo y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo.