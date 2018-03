Almeida ironiza sobre el "rotundo fracaso" del JOBO: "A lo mejor se amplía a los que no estén empadronados en el mundo"

12/03/2018 - 14:07

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la decisión de ampliar la llegada del Bono Joven Cultural (JOBO) hasta los jóvenes que no estén empadronados en la capital, ironizando sobre que "a lo mejor también se ampliará a los que no estén empadronados en España y, posteriormente, a los que no estén empadronados en el mundo mundial".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en una visita al distrito de Fuencarral-El Pardo, el dirigente popular ha calificado el JOBO de un "rotundo fracaso", y ha sostenido que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, está "desesperada" porque la medida es "un símbolo de su fracaso como gestora cultural".

"En función del éxito que tenga esa medida, a lo mejor también lo ampliará a los que no estén empadronados en España y posteriormente a los que no estén empadronados en el mundo mundial. Todo con tal de que Manuela Carmena pueda decir que su Bono Joven es un éxito pero es un rotundo fracaso", ha remarcado, para a continuación apuntar que en los cuatro meses de existencia del JOBO "apenas se han apuntado 4.000 jóvenes".

Por otra parte, ha reiterado que Carmena "debe dejar de ser concejala de Cultura". En este sentido, ha recordado que el Pleno acordó, "a instancias del Partido Popular" y gracias a un fallo de la portavoz socialista, Purificación Causapié, que se nombrara a un nuevo encargado de la cultura madrileña.

"Dijo que iba a estar tres meses y llevamos un largo año. Es incompatible ser alcaldesa con ese puesto. Es mala como alcaldesa pero peor como concejala", ha apuntado, a lo que ha añadido que a Carmena "no le vendría mal un poco de autocrítica y de conocimiento de la realidad cultural".