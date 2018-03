Cataluña. cs exige explicaciones a torrent por "denigrar" la institución del parlamento de cataluña

12/03/2018 - 14:13

La dirección de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, para exigirle explicaciones por "denigrar" a la institución al aplazar sin fecha el pleno para la investidura de Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat.

Al aplazar de nuevo esa sesión por la imposibilidad de Sánchez de asistir a la sesión, como ya ocurrió con Carles Puigdemont, Ciudadanos considera que Torrent está actuando en beneficio del bloque independentista.

Por ese motivo, Inés Arrimadas ha registrado la petición de comparecencia de Torrent ante la propia Cámara, y en rueda de prensa también el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, dejó claro el respaldo de la dirección nacional a esa exigencia.

En su opinión, los comportamientos de Torrent "no son de recibo" y demuestran que "no está a la altura" del cargo que ostenta porque no defiende los intereses de todos los parlamentarios sino solo los del bloque independentista.

