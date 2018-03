El programa Iniciarte de la Consejería de Cultura selecciona diez proyectos de jóvenes artistas visuales de Andalucía

12/03/2018 - 15:09

Los artistas expondrán en diversas salas de la comunidad durante 2018

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El programa Iniciarte, con el que la Consejería de Cultura promueve y difunde el arte contemporáneo, ha seleccionado diez proyectos de otras tantas personas jóvenes artistas de la comunidad que se mostrarán a lo largo de 2018 en salas de varias provincias andaluzas. El ciclo vanguardista, que ejecuta la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), se concreta la producción y difusión de las exposiciones y cesión de salas, lo que se acompaña con un catálogo bilingüe y de diversas actividades didácticas para público infantil y familiar.

Los proyectos seleccionados han sido: 'The mother of us all' de Miguel Ángel Benjumea; 'Painting without literature', proyecto comisariado por Javier Bermúdez con los artistas Fran Conde, José María Hevilla y José Antonio García Vallés; 'Pulsión ornamentada', de Paloma de la Cruz; o 'I don't understand anything', de Arturo Comas.

Además, se han elegido 'Ante el tiempo. Micro-relatos de resituación', proyecto comisariado por Blanca del Río Pérez con los artistas Paco Chanivet, José María Iglesias García-Arenal, Cristina Mejías y Mercedes Pimiento; 'La pena negra', de Virginia Rota; 'Máquina Europa. Los hadrones del Saco de Roma', de José María Iglesias García-Arenal; 'Hacia el anochecer', de Katarzyna Pacholik; 'Breviario de la montaña', de Irene María Sánchez Moreno, y 'Against all the Saints' de José Luis Valverde.

Según un comunicado, la convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº254 de 29 de diciembre de 2017, mientras que la Resolución es del 6 de marzo de 2018.

La comisión de selección de estos proyectos ha estado presidida por Francisco Fernández Cervantes (director del Instituto Andaluz de Promoción Cultural de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales), con los vocales Tete Álvarez (presidente de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía), María Arjonilla (profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla), Rafael Doctor (Director del Centro Andaluz de la Fotografía), Belén Mazuecos (profesora de la Facultad de Bellas Artes de Granada), Juan Carlos Robles (presidente del Instituto de Arte Contemporáneo en Andalucía) y Eva González Lezcano (jefa de departamento de Artes visuales de la Agencia) como secretaria.

Los proyectos seleccionados serán expuestos durante el año 2018 en los espacios adecuados de la Consejería de Cultura. Este año se incorporan la Casa Pinillos del Museo de Cádiz, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) en Almería y la sala Parque Tecnológico de La Salud (PTS) de la Universidad de Granada. Con ello el programa de arte de vanguardia de la Consejería de Cultura llega ya al 80 por ciento del territorio andaluz.

Desde el año 2013, el programa Iniciarte ha producido cerca de 52 proyectos expositivos con más de 77 artistas y cerca de 350 obras de nueva creación, además de 110 actividades didácticas para público infantil y familiar.