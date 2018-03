Recomiendan evitar el baño en La Graciosa y en la costa de Caleta de Famara por la presencia de medusas

El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote ha recomendado este lunes que se evite el baño en las aguas que rodean a la isla de La Graciosa y en la costa de Caleta de Famara, en Teguise (Lanzarote), ante la presencia de medusas.

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

Al respecto, indican que en la zona se ha visto una "gran cantidad" de carabela portuguesa (Physalia physalis) también conocida como fragata portuguesa, agua mala, botella azul o falsa medusa, matizando que se le denomina falsa medusa porque "es en realidad un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia" aunque las medidas que se adoptan con ella son las mismas porque tiene una picadura peligrosa y muy dolorosa.

Por ello, el Consorcio hace varias recomendaciones tanto para evitar las picaduras como para actuar en caso de picadura, según informó el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa.

En este sentido, indican que para evitar las picaduras la "única" manera es no bañarse, ni siquiera en la orilla, ni mojarse con agua recogida en cubos, que puede contener fragmentos; no tocar nunca las medusas, ni siquiera las que quedan varadas en la arena o los fragmentos de ellas, pues el poder urticante persiste, aunque estén muertas; si se toca alguna, aunque no se haya tenido ningún tipo de reacción, no llevar las manos a los ojos o boca, porque son zonas mucho más sensibles.

También se pide atender y seguir las indicaciones y advertencias que existan en la playa (megafonía, carteles, señales, banderas) o difundidas a través de los medios de comunicación; si se ven medusas y no existe ningún aviso, informar al puesto de vigilancia más cercano o a las autoridades locales; el uso de cremas de protección solar puede disminuir el riesgo de picaduras pero no las evita totalmente; utilizar prendas protectoras que cubran la totalidad de la superficie corporal o en los niños vigilarlos e instruirlos y no bañarlos en ningún caso.

Respecto a cómo actuar en caso de picaduras, expone que no se debe de rascar o frotar la zona afectada; lavar la zona con suero fisiológico, en su defecto agua de mar asegurándose de que no contenga fragmentos de tentáculos, pero nunca con agua dulce.

Asimismo, se recomienda no aplicar amoniaco, orina o vinagre; quitar los restos de tentáculos adheridos a la piel con pinzas si no se puede acudir a un puesto de salvamento; aliviar el dolor aplicando frío, hielo, de forma intermitente, durante unos 5-15 minutos, sin frotar y evitando el contacto directo del hielo con la piel. Nunca aplicar calor, ni exponer la zona afectada al sol, entre otras consejos.