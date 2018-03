Izal, La Habitación Roja, Niños Mutantes, La Pegatina o Sidecars, en la nueva edición de 'La Radio Encendida' de Radio 3

12/03/2018 - 17:10

Radio 3 celebrará el domingo 18 de marzo el decimosexto aniversario de 'La Radio Encendida', una fiesta de once horas en directo con la participación de 22 grupos que actuaran en los diferentes escenarios de La Casa Encendida de Madrid.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Según ha informado RTVE, entre las bandas que participarán en este evento destacan Izal, La Habitación Roja, Niños Mutantes, La Pegatina o Sidecars, que pondrán ritmo a una jornada que también contará con una sesión de dj's de Radio 3.

A partir de las 12.00 horas y hasta las 23.00 del domingo, los conciertos se sucederán en los escenarios del patio y el auditorio de La Casa Encendida de Madrid. Además, en la cuarta planta del centro cultural, los dj's de Radio 3 pondrán la música para una fiesta muy especial en la que habrá muchas sorpresas a lo largo del día.

Entre otros grupos, estarán La Pegatina, Aurora & The Betrayers, Joana Serrat, Ricardo Lezón, Texxcoco, Varry Brava, Dreyma, The Grooves, Los Nastys, Sidecars, Soledad Vélez, Rodrigo Cuevas, The Limboos, Tulsa, Soleá Morente y Napoleón Solo, Iseo & Dodosound, North State, Ioan Gamboa, Digital 21&Stefan Olsdal, Niños Mutantes, La Habitación Roja e Izal.

Además, la fiesta podrá seguirse en directo el domingo 18 de marzo en Radio 3, y en videostreaming en la web de la emisora a partir de las 18.30 horas. La entrada será libre, previa recogida de invitaciones en La Casa Encendida de Madrid.