Tráfico inicia una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

12/03/2018 - 18:21

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este lunes una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) que se extenderá hasta el día 18 de marzo.

HUELVA, 12 (EUROPA PRESS)

A través de esta campaña, la DGT pretende incidir en la utilización del cinturón y SRI como el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindibles para que el airbag pueda ser totalmente eficaz. De hecho, el uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de siniestro.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva han insistido en una nota en que el cinturón "es un seguro de vida y hay que llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad". En este sentido, han recordado que los ocupantes de los asientos traseros también están obligados a usar este dispositivo "por su propia seguridad y por la del conductor y el copiloto", ya que en un impacto frontal la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta 8 veces mayor.

De hecho, no llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera. Así, es de resaltar que de los cuatro fallecidos en accidente de tráfico en lo que llevamos de año, tres no llevaban puesto el cinturón, mientras que el año pasado, de las 14 víctimas mortales registradas, dos conductores no llevaban el cinturón ni tampoco el único pasajero fallecido.

La última campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y SRI llevada a cabo por la DGT el pasado mes de septiembre, se saldó en la provincia de Huelva con el control de 7.956 conductores y pasajeros, y un total de 104 denuncias formuladas.

SRI, EL MEJOR SEGURO DE VIDA DEL NIÑO

Los sistemas de retención infantil son imprescindibles para proteger a los bebés y niños ante un accidente de tráfico. Su uso adecuado ayuda a reducir hasta en un 75 por ciento las lesiones en caso de accidente. Por ello, uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.

"Los SRI son el mejor seguro de vida del niño", remarcan desde la Jefatura Provincial de Tráfico, tras señalar que "un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves".

Además, no se debe llevar nunca a un niño en brazos ni utilizar el cinturón de seguridad del adulto para protegerle, apuntan desde la Tráfico, tras subrayar en que el objetivo primero y último de esta campaña de la DGT es "concienciar que todos los ocupantes de un vehículo deben ir sujetos con un sistema de retención adecuado y que su uso resulta útil en cualquier trayecto, sea corto o largo, en ciudad o vía interurbana".

Por último, han recordado que desde abril están en funcionamiento en carreteras españolas 225 cámaras que controlan de modo automatizado el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores. El 60 por ciento de estas 225 cámaras, colocadas en pórticos o postes, están ubicadas en vías convencionales, que son las que registran mayor accidentalidad y siniestralidad, y el 40 por ciento en vías de alta ocupación.