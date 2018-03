Hernando (PP) pide a los partidos reflexionar para mantener la prisión permanente tras casos como el de Gabriel

12/03/2018 - 18:58

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido este lunes a los partidos políticos que han respaldado la derogación de la prisión permanente revisable que "reflexionen" ante el debate que el jueves acogerá el Congreso sobre este asunto, para que se mantenga esta figura prevista en el Código Penal y que "caiga con toda la fuerza con la que tiene que caer sobre personas como la asesina de Gabriel Cruz", el pequeño cuyo cadáver fue hallado este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre.

ALMERÍA, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en su visita a la capilla ardiente del pequeño en la Diputación de Almería, Hernando, tras trasladar su "apoyo absoluto" a la familia de Gabriel, ha garantizado que el PP va a trabajar para que la Justicia tenga las máximas herramientas "para castigar este crimen con la contundencia que merece".

Así, ha pedido a todas las fuerzas políticas que reflexionen sobre la prisión permanente revisable pues mantenerla vigente "no es una medida en caliente", en caliente es, a su juicio, "intentar derogar una herramienta que puede ser útil para que asesinos que cometen estos crímenes con esta terrible trascendencia y que causan tanto dolor, sepan que no van a salir de la cárcel si la sociedad española no tiene las garantías suficiente de que esa persona está rehabilitada".

Hernando ha señalado que el jueves acudirán al debate los padres de Diana Quer, de Marta del Castillo, de Sandra Palo o de Jeremy, "intentando que los grupos, algunos que han rectificado mantengan su cambio de opinión, y que otros se den cuenta de que, independientemente de lo que hayan hecho en el pasado y de las dudas que tengan de constitucionalidad de una iniciativa aprobada en el 2015, es una pena que responde a la gravedad de los hechos, al sentimiento mayoritario de la población española y es positivo que se mantenga".

Así, ha pedido que el jueves respalden la no derogación de la prisión permanente revisable y después "esperar a solventar las dudas de algunos a que haya un fallo del Tribunal Constitucional" que, como ha agregado, "ha sido la excusa de algunos para que una pena justa y constitucional, en mi opinión, y ajustada a situaciones de este tipo, pueda mantenerse y caiga con toda la fuerza con la que tiene que caer sobre personas como la asesina de Gabriel".

Con todo, el portavoz popular ha trasladado su apoyo a la familia del pequeño en estos momentos de "terrible dolor y conmoción", y ha puesto en valor el papel de las instituciones "que han estado siempre al lado de la familia", tales como la Diputación, los ayuntamientos, la Junta y "muy especialmente" el Gobierno central.

En este sentido, ha destacado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "se ha tomado el máximo interés por aportar lo mejor de la Guardia Civil para intentar dar solución al caso", de modo que gracias al trabajo de la Benemérita se ha podido acabar con un asunto "que cada minuto que pasaba era de dolor y tragedia para los padres".

Así, y tras mostrar su agradecimiento a la Guardia Civil y a los cientos de voluntarios que buscaron a Gabriel desde su desaparición, Rafael Hernando ha pedido a la sociedad que mantenga la serenidad y que "por encima de la rabia y el dolor, piensen que ahora le corresponde ejercer a la Justicia".