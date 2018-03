Susana Díaz: La sonrisa de Gabriel y la dignidad y talla humana de sus padres han entrado en nuestras casas

12/03/2018 - 19:05

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado el "inmenso dolor y desgarro" por la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz "cuya sonrisa ha entrado en nuestras casas" y ha subrayado la "dignidad, ternura y gran talla humana" de sus padres Patricia y Ángel, "pidiéndonos a todos serenidad y sosiego" "No se si voy a ser capaz de expresar lo que siento porque soy presidenta de la Junta pero también soy madre", ha afirmado visiblemente emocionada Díaz, quien ha remarcado que su presencia en la capilla ardiente responde al deseo de "trasladar" el "apoyo y cariño a todos los que en estos momentos están echando de menos al pequeño Gabriel".

ALMERÍA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta andaluza ha llegado al Palacio Provincial de Almería pasadas las 17,30 horas acompañada de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, y donde ha sido recibida por el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat.

Tras entrar en la capilla ardiente, donde yace el féretro blanco con los restos mortales del pequeño, rodeado de decenas de coronas de flores y flaqueado por peluches y dibujos de 'pescaitos', se ha fundido en un cariñoso y empático abrazo con Patricia Ramírez, con quien ha intercambiado palabras de cariño que han sido acogidas por la madre de Gabriel con tiernas sonrisas.

A continuación, se ha fundido en otro emotivo abrazo con Ángel Cruz, a quien se ha dirigido mientras acariciaba su cara y Patricia lo arropaba entre sus brazos, prodigándole caricias, y ha consolado a la abuela del pequeño.

Posteriormente, Susana Díaz ha señalado en declaraciones a los medios que no saber "si esa sonrisa y ternura" del niño "que ha entrado en nuestras casas en estos días ha hecho que formara parte de nuestras vidas" y ha revelado que así se lo ha expresado al rey Felipe VI "esta mañana", y ha reconocido que le "cuesta separar porque yo también soy madre".

"Imagínense porque muchas madres jóvenes sentimos hoy dolor", ha dicho Susana Díaz, quien ha matizado que "nadie se puede poner en la piel" de Ángel y Patricia "porque nadie está preparado para perder a un hijo, para enterrar a un hijo". "Es imposible y solo ellos saben lo que están sintiendo", ha apuntillado para asimilar esos sentimientos al "desgarro y al dolor inmenso".

La presidenta andaluza ha dado las "gracias" a todas las personas, profesionales y voluntarios que durante los 12 días que el pequeño ha permanecido en paradero desconocido han "ayudado" en su búsqueda "hasta el último minuto desde el cariño y el apoyo" y ha remarcado que son un "ejemplo de todos los ciudadanos".

"ESTOY CONVENCIDA DE QUE NOS AYUDARÁS A HACER UN MUNDO MEJOR"

Por último, y al ser interpelada sobre la conveniencia de mantener la prisión permanente revisable, ha sido tajante: "No soy capaz ni estoy en hacer consideraciones políticas en plena tragedia humana. No puedo hacer política ante una madre que va a enterrar mañana a su hijo y que nos pedía serenidad y sosiego con una talla humana que es con lo que me quedo".

Antes de abandonar el Palacio Provincial, Susana Díaz ha firmado en uno de los dos libros de condolencias habilitados con una foto del niño en las tapas y ha escrito: "Tu sonrisa Gabriel hace que formes parte ya del corazón de millones de padres y madres de nuestra tierra. Tu ternura y la grandeza humana de tus padres nos hacen sentir nuestro su dolor pero estoy convencida de que nos ayudarás a hacer un mundo mejor para nuestros niños y niñas. En nombre de todos los andaluces, cariño y apoyo a cuantos te quieren y sienten tu ausencia. Siempre estarás con nosotros".