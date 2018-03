El Gobierno defiende que un colegio de Pontevedra lleve el nombre del almirante franquista Salvador Moreno

12/03/2018 - 19:10

Enlaces relacionados Guillén destaca la importancia de que el Gobierno central lleve al CPFF el nuevo modelo de financiación autonómica (18/02)

Rajoy cuestionó que el Ayuntamiento de Pontevedra cambiase el nombre del militar por el de la poetisa Rosalía de Castro en una calle

PONTEVEDRA, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno defiende que un colegio de Educación Primaria y ESO de Pontevedra, que depende del Ministerio de Defensa, lleve el nombre de Salvador Moreno, almirante que participó en el golpe de Estado de 1936 y posteriormente fue ministro de la Marina con Franco.

A juicio del Gobierno, que el colegio lleve este nombre no supone "en modo alguno ninguna forma de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil, ni de la represión de la Dictadura", sino que se trata de un "recuerdo de su persona, sin exaltación de los enfrentados".

La postura defendida por Ejecutivo central se plasma en una respuesta a la diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que la parlamentaria denunciaba el "incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica en este centro escolar.

Este centro, critica En Marea, "sigue teniendo, como claro homenaje y exaltación de su figura, el nombre de un militar y ministro franquista como fue el almirante golpista Salvador Moreno". También recuerda que en el Panteón de Marinos Ilustres, situado en la población militar de San Carlos, en San Fernando (Cádiz), todavía existen sendos monumentos funerarios dedicados a la figura de Salvador Moreno y su hermano.

En su respuesta, el Gobierno defiende el papel de Salvador Moreno en el impulso de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), que contó "con la implicación directa y personal del almirante".

"Su construcción supuso un gran impulso social y económico para la localidad de Marín y, parcialmente, para Pontevedra, ya que conllevó la construcción de barriadas para el personal civil y militar de la escuela en ambas localidades, un hospital para la atención de las familias y el propio centro de educación", destaca el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy.

POLÉMICAS PALABRAS DE RAJOY

Precisamente, a finales del pasado año fueron polémicas las palabras del presidente del Gobierno al respecto del cambio de nomenclatura de la que era calle Salvador Moreno y que pasó a llamarse Rosalía de Castro poco después de que el BNG llegase al gobierno local, antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica.

Se da la circunstancia de que el Bloque ha gobernado desde entonces en Pontevedra, ciudad que declaró persona non grata a Rajoy como presidente del Gobierno en 2016, después de que su ejecutivo concediese una nueva prórroga a la fábrica de Ence, instalada en los terrenos de Lourizán (en Pontevedra, en el límite con la localidad de Marín).

Durante una visita a Costa de Marfil a finales de noviembre, y mientras intervenía ante miembros del cuerpo naval militar, Rajoy recordó que él --como pontevedrés de adopción-- vivió "muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno", en referencia a una calle que recorre casi desde el centro de Pontevedra hasta la carretera que une con ese pueblo limítrofe (ambos municipios comparten autoridad portuaria).

"He vivido muchos años al lado de la escuela naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no sé por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno. Pero en fin, he vivido allí muchos años y le sigo llamando así", manifestó el presidente del Gobierno.