AMPL Cantabria es la única comunidad que incumple el plazo de pago a proveedores en diciembre

12/03/2018 - 19:15

Sota admite que los datos "no nos dejan en buen lugar" y avisa de posibles problemas hasta que llegue el FLA

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

Cantabria fue en diciembre la única comunidad autónoma que incumplió el periodo medio de pago a proveedores (PMP) y se sitúa por encima de los 30 días del límite legal, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

De hecho, fue la segunda comunidad en que más se incrementó dicho plazo respecto al mes anterior (noviembre) al pasar de 40,6 a 42,3 días, una subida del 4,08%, solo superada por Castilla La Mancha (51,42% al pasar de 10,2 a 15,4 días).

Además, en el último mes del año pasado la ratio de operaciones pagadas ha retrocedido en Cantabria un -33,8%, con casi 12 días menos, al pasar de 35,8 días en noviembre a 23,9 en diciembre. Por su parte, la ratio de operaciones pendientes de pago ha subido 5,6 días, un 13,4%, hasta situarse en 47,35 días.

LOS DATOS "NO NOS DEJAN EN BUEN LUGAR"

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha reconocido este lunes en el Pleno del Parlamento, a preguntas de Ciudadanos, que los datos del Ministerio "no nos dejan en buen lugar", y ha advertido que en el futuro "quizás haya problemas" porque el Gobierno tiene que afrontar entre febrero y marzo 100 millones de euros de vencimientos que no podrá atender mientras no nos llegue el FLA" (Fondo de Liquidez Autonómico) del primer trimestre.

A ello ha sumado la dificultad que conlleva la retención por parte del Ministerio de las entregas a cuenta, que suponen siete millones de euros menos de ingresos al mes de lo presupuestado. "La obligación del Gobierno central es aprobar los presupuestos", ha dicho Sota, quien ha vuelto a reivindicar la actualización de las entregas a cuenta en las cuantías aprobadas el año pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son las que han servido de base para la elaboración de los presupuestos regionales.

Por otro lado, ha explicado que el periodo medio de pago a proveedores solo contabiliza los capítulos 2 y 6, mientras que los capítulos 4 y 7 (subvenciones) tienen una carga "mayor", por lo que el Gobierno "intenta ajustar que nadie se quede atrás".

Al respecto, ha señalado que "sería más fácil" concentrar los recursos en los capítulos 2 y 6 y "mantener una larga espera" en otros capítulos como "pasaba con el Gobierno anterior" -ha dicho- con las subvenciones a los centros especiales de empleo. Además, ha reiterado que ha habido "disfunciones" de control interno que han hecho que facturas ya pagadas o convenios figuren como no pagados y han aumentado "considerablemente" el periodo medio de pago.