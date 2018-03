PP denuncia la "parálisis" y el "desgobierno" del PSOE en la capital

12/03/2018 - 22:46

El presidente del Partido Popular de Huelva ha criticado este lunes la "parálisis" y el "desgobierno" del PSOE en la capital onubense desde que comenzó la legislatura en 2015 por "la falta de liderazgo y la lejanía" del alcalde, Gabriel Cruz, que "ni pisa la calle ni tiene un proyecto de ciudad".

HUELVA, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el dirigente 'popular' durante un encuentro con militantes del PP de Huelva capital celebrado esta tarde en la sede provincial y en el que han participado miembros de la Dirección Provincial y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, entre otros dirigentes del PP onubense, ha informado el partido en un comunicado.

González ha insistido en que, "ante este desgobierno socialista, el PP es la única alternativa sólida y el único partido capaz de devolver la ilusión a la ciudad". Así, ha manifestado que el Partido Popular "está totalmente movilizado y preparado para volver a gobernar la capital a partir de las elecciones municipales de 2019".

El presidente del PP de Huelva ha apuntado, a este respecto, que "venimos trabajando en un proyecto hecho desde abajo hacia arriba, con Huelva por delante y por encima de todo, y priorizando lo realmente importante".

Para González, "no podemos competir como ciudad si no aseguramos los servicios públicos esenciales para los ciudadanos o si no se ponen en marcha los proyectos eternamente prometidos por el PSOE en esta ciudad". Así, ha indicado que "tenemos un gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva que tiene desatendidos a los barrios y a los colectivos, que no gestiona y que no impulsa ni es capaz de pedirle a la Junta de Andalucía una sola obra para esta ciudad".

Por ello, ha concluido, "Huelva es una capital del siglo XXI que merece un gobierno local que apueste de verdad por sus potencialidades, por su gente y por su futuro".