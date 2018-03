El PSOE presenta la campaña 'Málaga Más Justa' para criticar "el expolio" de las plusvalías por herencia

13/03/2018 - 12:48

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este martes su campaña 'Málaga Más Justa' con la que pretende criticar "el auténtico expolio" que supone para los malagueños el pago las plusvalías por herencias.

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha resaltado que "esta campaña llegará a los vecinos de los once distritos de la ciudad, muchos de los cuales ya se han visto perjudicados por el cobro de este impuesto abusivo, como es el caso de Mary y Yolanda, que tras habérseles cobrado varios miles de euros por heredar la vivienda de sus madres obtenían una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento".

"Sus victorias administrativas --ha continuado Pérez-- han servido de eco social para quienes han vivido idénticas situaciones en el pasado". Además, ha explicado que "tan sólo en este mes, desde que se conoció la noticia de Yolanda, hemos recibido más de medio millar de solicitudes de revisiones de plusvalías por herencia abusivas".

"Estos datos revelan una cuestión palmaria, existe una tremenda injusticia tributaria en el cobro de este impuesto", ha dicho, recordando, de igual modo, que "los impuestos son necesarios, pero solo son justos cuando se aplican con criterios de equidad y progresividad. Como políticos estaríamos fallando a los ciudadanos que representamos si les hacemos pagar una serie de tributos inasumibles e insolidarios".

En este sentido, Pérez ha asegurado que "tenemos ante nosotros el reto de hacer nuestra ciudad más justa. Hemos conseguido estos pequeños logros con las plusvalías, que presumimos abrirán la puerta a muchas más reclamaciones", ha dicho, añadiendo que "aquí no acaba el trabajo para el que hemos sido mandatados por nuestros vecinos. No vamos a parar hasta que consigamos acabar con la injusticia que suponen las plusvalías por herencia en nuestra ciudad. Será nuestra bandera, que a nadie le quepa duda".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha agregado que "más de 15.000 personas se han visto afectadas en los últimos años, pagando cantidades que van desde los 12.000 euros por casas con valores catastrales de hasta 60.000 euros, que es el valor promedio de una casa antigua en nuestros barrios más populares, hay ejemplos aún más flagrantes y onerosos lamentablemente".

Para Pérez, "el aluvión de reclamaciones en estas semanas nos ha hecho conocedores de auténticos dramas como el de David, quien en edad adolescente se quedó huérfano y tuvo que hacer frente al pago de plusvalías por más de 3.000 euros al heredar la casa de su madre en Nueva Málaga".

Ha asegurado también Pérez que "David no pagó ni un euro por impuesto de sucesiones, ya que actualmente se encuentra exento hasta heredar más de un millón de euros por heredero y sin embargo tuvo que pagar todos y cada uno de los euros que le demandó Gestrisam por plusvalías". "Sus abuelos maternos tuvieron que hacer frente a esa deuda para que su nieto no perdiera la casa que tanto trabajo le costó pagar a su hija, para que su nieto no se viera totalmente desprotegido", ha criticado.

"El PP y Ciudadanos han tenido ya oportunidades de sobra para corregir este problema, y ampliar hasta el 95 por ciento las bonificaciones a las plusvalías por herencias, pero han demostrado que no les interesa", ha lamentado Pérez.

Así, ha incidido en que "es el momento de salir a la calle y reclamar esa 'Málaga más justa' que tanto necesitamos. Por la eliminación de un impuesto injusto en caso de herencias, como son las plusvalías", ha defendido.

En este punto, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha dicho que si el PP "salió a la calle a pedir la derogación del impuesto de sucesiones que sólo pagan los ricos en Andalucía, concretamente un uno por ciento de la población, ahora los socialistas saldremos a la calle para reclamar la derogación de un impuesto, como la plusvalías por herencia, que pagamos todos, concretamente el 95 por ciento de los ciudadanos de Málaga". "La diferencia es obvia y es el momento de hacerlo visible", ha concluido.