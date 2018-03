ATA pide consenso en la ley andaluza del emprendimiento: "No puede haber autónomos de primera y de segunda"

Amor insiste en que la tarifa plana se extienda a 24 meses y destaca que "nunca" ha habido en Andalucía tantos autónomos empleadores

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado consenso en la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, de manera que permita que "ser emprendedor en Andalucía sea más fácil y sencillo". "No puede haber autónomos de primera y de segunda", ha reivindicado.

Así lo ha indicado a los periodistas antes en la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) donde se ha celebrado una jornada sobre la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, en la que ha estado acompañado por el presidente de la CEM y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo.

Amor ha vuelto a reclamar que la ley andaluza actualmente en debate contemple al menos las medidas de la ley nacional del trabajo autónomo, que incluye "medidas consensuadas y que facilita el emprender".

"Nos gustaría que Andalucía no se quede a la cola", ha dicho, al tiempo que ha reiterado la importancia de que la tarifa plana se extienda de 12 a 24 meses, como ocurre en otras comunidades autónomas, entre las que ha citado Madrid, Murcia, Galicia o La Rioja.

El presidente de ATA ha hecho hincapié en que de los 1,3 millones de beneficiarios de la tarifa plana, 470.000 ha sido afloramiento de economía sumergida: "Si en vez de 12 meses estás pagando 24 meses 50 euros hay muchas actividades que aflorarían". Ha apuntado que precisamente son los dos primeros años de actividad de los autónomos los más "difíciles" ya que en muchos casos se paga la tarifa "sin saber cuándo se va a cobrar".

Amor ha reivindicado menos trabas administrativas para que siga incrementándose el número de autónomos en Andalucía pero también ha reclamado armonización fiscal y unidad de mercado. "No puede ser que en España tengamos un jeroglífico fiscal y que no haya la armonización a la que tiende Europa. No puede ser que el autónomo que trabaja en Andalucía tenga un diferente trato fiscal al que lo hace, por ejemplo, en Madrid", ha expuesto.

En su opinión, tener "una maraña de impuestos de diseño" vuelve "locos" a los autónomos, insistiendo en esa necesidad de que quien realiza una actividad en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha tenga las mismas condiciones, un hecho que "está en manos de quien tiene la capacidad de legislar".

El máximo responsable de ATA ha apuntado que en Andalucía hay más de 520.000 autónomos, recuperándose ya todos los que se perdieron durante la crisis económica. Además, ha incidido en el "tirón" de la mujer y su incorporación al trabajo por cuenta propia.

Según Amor, "nunca en Andalucía ha habido tantos autónomos empleadores" y ha resaltado el que haya más autónomos que generan empleo y menos que trabajan de forma individual, un hecho que facilita que se gane tamaño empresarial.