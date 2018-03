Granados: "jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido ni a nivel regional ni nacional"

13/03/2018 - 13:06

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de esta comunidad, aseguró este martes que nunca ha visto "dinero negro" en su fuerza política en ningún ámbito.

"Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido ni al nivel regional ni nacional", dijo Granados en la intervención que realiza desde las doce de este mediodía en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP.

El exdirigente del PP madrileño sostuvo que en su fuerza política no ha visto nunca dinero negro y sí "muchas otras cosas" y "todas buenas".

Al mismo tiempo, Granados se remitió en reiteradas ocasiones a las declaraciones que efectuó el pasado 13 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ante el que aseguró que Ignacio González y Cristina Cifuentes formaban parte de un "núcleo duro" del PP de Madrid que estaba al tanto de 'campañas de refuerzo' de las campañas electorales de Esperanza Aguirre, que supuestamente se habrían realizado al margen de la financiación ordinaria de este partido.

A este respecto, el exconsejero madrileño se limitó este martes a remitirse a estas declaraciones ante el juez, pero dijo no tener "ni idea" de cómo se realiza una campaña de refuerzo de este tipo ni cómo pudo financiarse si existió en el caso de las campañas electorales de Aguirre.

Aseguró que "en el caso de que la investigación confirmara" estas campañas de refuerzo de Aguirre, estas mismas pesquisas determinarán quién aportó el dinero.

Granados añadió que, cuando era secretario general del PP de Madrid, las cuentas del partido que conoció son las "presentadas" ante el Tribunal de Cuentas y que "otras no he visto ni he participado".

