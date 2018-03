Polo (Cs) cree que es "lamentable" que se rechace el proyecto de la mina sin conocer los informes de los técnicos

13/03/2018 - 13:17

El portavoz de ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Cayetano Polo, ha indicado este martes que es "lamentable" que la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y su equipo de Gobierno rechacen el proyecto de construcción de una mina de litio en el paraje de La Montaña sin conocer los informes de los técnicos que deben tramitar la modificación del Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractor en la zona de Valdeflores.

CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)

Por ello, Polo mantiene que la postura de la formación naranja se definirá cuando se conozcan los informes técnicos, pero ha abogado por "hacer un esfuerzo" y tramitar "en su totalidad" el proyecto para que sea la Junta de Extremadura la que dirima la idoneidad de esta infraestructura a cielo abierto, con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), negativa o positiva, que es preceptiva para su tramitación.

Tras la reunión que los promotores de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) mantuvieron este pasado lunes con los responsables municipales, el portavoz de Cs ha reiterado que habrá que ver si jurídicamente se puede llevar a cabo la modificación del plan de urbanismo municipal, un asunto que podría ir al Pleno el próximo mes de abril, tal y como anunció ayer la regidora cacereña.

"Si dicen que no es viable, no se puede obviar la opinión de los técnicos", ha reiterado, al tiempo que añade que el debate previo sobre la mina "no aporta nada a la ciudad". "Es lamentable que una alcaldesa se ponga detrás de una pancarta sin tener los informes técnicos", ha insistido ante la falta de apoyo del PP a este proyecto y el anuncio del Gobierno local de que votará no a la modificación del PGM.

Respecto al anuncio de los directivos de TEL de que también pretenden reunirse con los grupos políticos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú) para explicarles el proyecto, Polo ha dicho que ellos ya "hace un mes" que se reunieron para conocer los detalles y ahora "no" han recibido de momento ninguna solicitud de encuentro por parte de los promotores.

En lo que concierne a la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña, que se opone a la mina y que también ha solicitado reunirse con todos los grupos políticos, ha dicho que se tienen contactos con los representantes y que, "como no puede ser de otra manera", también se reunirán y escucharán sus propuestas.

INCUMPLIMIENTOS DEL PP

Polo ha comparecido este martes para hacer balance del cumplimiento de las condiciones que Cs puso al PP para facilitar la aprobación de los Presupuestos Municipales para 2018, y de las que ha dicho que "continúan sin cumplirse" la mitad de ellas por la "dejadez" y la "desidia" del equipo de Gobierno cacereño.

De hecho, ha recordado que el plan de adecentamiento de las fachadas del entorno de la parte antigua y el centro histórico "no existe y ni siquiera se han iniciado los trabajos". El portavoz de la formación naranja ha insistido en que "es importante la imagen que se da de la ciudad a los visitantes", y lamenta el estado en el que se encuentran muchas calles y fachadas del centro con pintadas, desconchones y un estado de deterioro importante.

Ante eso, ha pedido que se cree una mesa de trabajo con técnicos municipales y que se ponga en marcha el plan de limpieza de las fachadas, sobre todo de cara a los próximos meses que es la época de más afluencia de turistas a la ciudad.

Tampoco se ha impulsado el proyecto 'Mecenas', una iniciativa con la que Cs quiere incorporar al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica capital privado de empresas y particulares para aumentar el presupuesto de este organismo que está "muy por debajo" de otras entidades similares, por lo que no se pueden acometer actuaciones importantes en el casco antiguo por falta de dinero.

"Exigimos el cumplimiento de esta condición y que se ponga en marcha el proyecto 'Mecenas' que está en el más absoluto silencio", ha subrayado Polo que recuerda que en la próxima reunión del consorcio este asunto "no va ni en el orden del día".

Otra de las condiciones que no se han puesto en marcha tres meses después de entrar en vigor el presupuesto es la puesta a disposición de suelo municipal para que personas con movilidad reducida puedan construir sus viviendas, ya que por su condición necesitan más suelo y Cs pide unas condiciones más óptimas a la hora de adquirirlo.

"Pedimos que se pongan en marcha estas tres condiciones y que no caigan en la dejadez porque sería bastante lamentable que este año tuviéramos que estar continuamente reivindicando estas medidas como pasó el año pasado", ha dicho en su comparecencia.

Por ello, Polo solicita al equipo de Gobierno "sentido común" y "seriedad" y que "cumpla lo acordado". "Ciudadanos cumple así que, que cumpla también la alcaldesa", ha concluido.

Cabe recordar que otras tres peticiones de la formación naranja como la bajada del IBI, la eliminación del impuesto de plusvalía y la derogación de las tasas por apertura de nuevos locales comerciales ya se han cumplido, según ha recordado Polo.