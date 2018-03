Rivera asegura que el paso a nivel de Santiago el Mayor se cortará cuando esté en marcha la vía provisional

13/03/2018 - 13:41

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, ha asegurado hoy tras comparecer ante la comisión de especial de seguimiento de la entrada del AVE en la Región que el paso a nivel de Santiago el Mayor se cortará cuando esté en marcha la vía provisional con el fin de causar las menores molestias posibles a los vecinos.

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

En ese sentido, ha recordado que los trabajos de construcción de esa vía provisional esperan estar listos para el mes de junio y que el 31 de agosto empiecen a circular por ahí los trenes de cercanías, de media y larga distancia y será entonces cuando comenzarán las pruebas comerciales para la llegada de la Alta Velocidad. Rivera no ha querido precisar cuánto durarán esas pruebas comerciales alegando que será "el tiempo necesario para garantizar que pueden circular trenes con total seguridad".

El consejero ha incidido en que se "están cumpliendo" los compromisos adquiridos para la llegada del AVE a la Región manifestando que ya hay más de 250 metros de pantalla enterrada que formará parte del túnel para el soterramiento de las vías del tren. Además de eso ha detallado que el AVE llegará soterrado a la estación del Carmen, en Murcia, a cota menos 8, que ya hay 250 metros de soterramiento y que en primavera está prevista la aprobación de los proyectos del Barrio del Carmen y de Barriomar hacia Nonduermas para que las obras puedan estar licitadas antes de que acabe la primavera.

Asimismo, Rivera ha puntualizado que la pasarela peatonal que sustituirá el paso a nivel de Santiago el Mayor, que "no se cerrará hasta garantizar la permeabilidad de la zona". Dicha pasarela contará con un total de cuatro ascensores, dos para cada sentido de la marcha.

El consejero ha manifestado que las fases de soterramiento de la Estación del Carmen a Barriomar y Nonduermas se licitarán a la vez. "Se redactan al mismo tiempo los proyectos y una vez se tengan terminados se procederá a la licitación de las obras, el objetivo es que en 2018 se estén ejecutando todos los tramos del soterramiento desde senda de los Garres a Nonduermas".

La inversión integral será de 606 millones de euros, de los cuales, el 66% corresponde a Adif, el 28% lo pone la Comunidad y el resto el Ayuntamiento.

Por parte de los grupos parlamentarios, el 'popular' Juan Guillamón ha reiterado que se está haciendo lo que se pidió en 2006, que fue el soterramiento de las vías. No obstante, el diputado considera que habiendo una vía provisional no acepta no utilizarla hasta que esté terminado el soterramiento.

De Podemos, Andrés Pedreño ha informado de que su diputado nacional ha solicitado en el Congreso la comparecencia del delegado del Gobierno para que explique el dispositivo policial y por qué se prolonga en el tiempo "generando tensión con los vecinos". Él también ha advertido que el consejero solo les ha respondido con "vaguedades" sobre la llegada del AVE a la Región.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel López Morell ha puntualizado que las promesas de llegada del AVE "tienen escaso cumplimiento" incidiendo en que este año aún no ha llegado a Murcia y que la llegada a Cartagena y a Lorca está aún en "fase embrionaria". "Los reiterados incumplimientos menguan la credibilidad", ha dicho preocupado por la seguridad de la llegada de la alta velocidad.

Finalmente, desde el PSOE Joaquín López también ha alertado de los "incumplimientos y de la desidia" respecto a la llegada de la alta velocidad, además de la "ausencia de transparencia y de información". A su juicio, el proyecto tendría que ser público, ha dicho pidiendo que se les remita la información del mismo.