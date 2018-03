Oliván (PP) apuesta por implementar medidas de apoyo al autónomo en financiación, segunda oportunidad y relevo

13/03/2018 - 14:07

El diputado del PP en las Cortes de Aragón, Ricardo Oliván, ha apostado este martes por implementar medidas de apoyo a los autónomos en materias como financiación, segunda oportunidad y relevo. "Queda mucho por hacer" tanto en el conjunto de España, como en la Comunidad, ha dicho.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Oliván ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado que no se han producido "avances sustanciales", sino "retrocesos", en algunos aspectos que puede desarrollar el Gobierno regional, como el fomento del empleo autónomo, los incentivos al comercio minorista, la formación específica, el relevo generacional, la creación del Consejo del Trabajo Autónomo o la anunciada Ley del Emprendimiento y el Trabajo Autónomo.

También ha señalado que la mayoría gubernamental ha rechazado la mayor parte de las iniciativas de la oposición en este ámbito, mencionando las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos de 2018 de Aragón, con las que han recomendado elaborar un plan específico de apoyo a este colectivo y otro para el sector minorista.

Los 105.000 autónomos registrados en esta Comunidad, de los que el 18 por cien tiene trabajadores asalariados, "merecen nuestro esfuerzo", por lo que los populares persisten en plantear medidas, ha indicado Ricardo Oliván.

PROPUESTAS

El parlamentario del PP ha expuesto que la financiación es uno de los problemas para cualquier proyecto empresarial, "más si cabe cuando se trata de proyectos de pequeña dimensión", ya que no es habitual que los autónomos tengan recursos propios, la financiación bancarias no es del todo accesible y las herramientas de financiación no se adecuan a este colectivo, de manera que "hay que buscar alternativas de financiación".

Oliván ha propuesto que el Ejecutivo regional apoye las plataformas de crowdfunding como "complemento" del resto de instrumentos de financiación.

Respecto a la denominada segunda oportunidad, el diputado del PP ha apuntado que en 2017 un total de 729 autónomos aragoneses han dejado de serlo, algunos por jubilación, pero otros desean continuar su actividad retomando el mismo negocio con modificaciones o acometiendo una iniciativa nueva, para los que el PP plantea la confección de un programa autonómico específico, inicialmente como experiencia piloto.

De esta manera, se pondría en marcha un proceso en el que, por una parte, se realizarán acciones de formación, orientación y asesoramiento al autónomo, aconsejando cómo subsanar los errores o cómo poner en marcha una iniciativa totalmente nueva, y por otra parte se les daría apoyo económico tanto en la fase de orientación como en la puesta en marcha del proyecto "debidamente readaptado a las nuevas circunstancias".

Precisamente este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes se debatirá y votará una proposición no de ley que promueve medidas concretas para apoyar a los autónomos interesados en retomar la actividad.

MEDIO RURAL

En cuanto al relevo, el PP se centra en el medio rural porque "si en cualquier ámbito es importante que se mantengan las empresas, es más importante si cabe en el medio rural" en beneficio de la lucha contra la despoblación. "Si cierra un negocio, cierran las esperanzas de supervivencia de esa población", ha aseverado.

Así, el PP Aragón ha planteado que el Gobierno regional diseñe un programa dirigido a facilitar el relevo de los autónomos que cesan por jubilación en el medio rural "acompañando a las personas que vayan a relevarles" con acciones de asesoramiento, formación y orientación y con ayudas económicas en los primeros meses de gestión de la actividad.