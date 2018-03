Las Diputaciones de Huelva, Cáceres y Badajoz se unen para pedir mejoras en la línea ferroviaria Huelva-Zafra

13/03/2018 - 14:11

Las diputaciones extremeñas de Cáceres y Badajoz y la Diputación de Huelva se han unido este martes para reivindicar que se realicen mejoras en la línea ferroviaria entre Huelva y Zafra puesto que la vía se encuentra "obsoleta".

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa conjunta, celebrada en la Diputación onubense, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para abordar la situación de la conexión ferroviaria entre Extremadura y Huelva.

Esta reunión forma parte de las acciones que se van a poner en marcha para reivindicar mejoras en el ámbito de infraestructuras y tras la misma, todos los dirigentes se han dirigido al puerto de Huelva para conocer 'in situ' sus posibilidades.

De este modo, todos los asistentes han coincidido en la importancia de las infraestructuras para impulsar el desarrollo económico en los territorios y han defendido la necesidad de que se realicen mejoras en la conexión ferroviaria entre Extremadura y Huelva.

Tras remarcar que no se invierte en la línea Huelva-Zafra "desde el año 2009", Caraballo ha recordado todas las acciones y reivindicaciones que se han impulsado hasta ahora en la provincia para pedir inversiones en materia de comunicaciones como la plataforma en defensa de la Huelva-Zafra o la Agrupación de Interés por las Infraestructuras. Por ello, ha valorado la tercera etapa que ahora se emprende con el fin de poner en marcha iniciativas en pro de las infraestructuras.

"Venir a Huelva en tren es una auténtica odisea", ha proseguido Caraballo, que también ha lamentado la situación de la línea Huelva-Sevilla y ha incidido en la necesidad de que se destinen partidas presupuestarias a este ámbito.

Del mismo modo, Caraballo ha reprochado al Gobierno del PP que no responda a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Huelva para mantener un encuentro con el Ministerio de Fomento.

Caraballo, que ha incidido en la importancia de la línea Huelva-Zafra para los proyectos mineros, ha lamentado la gran cantidad de camiones que circulan por la N-435 cuando el tráfico ferroviario otorga más posibilidades de competitividad.

"Queremos una respuesta y una agenda real de inversiones y un compromiso por escrito del Gobierno", ha reivindicado el presidente de la Diputación, que ha sostenido que "los ciudadanos de Huelva no son de segunda".

En esta misma línea se ha manifestado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha pedido al Gobierno central que "cumpla con sus responsabilidades" y atienda "las exigencias" de la provincia.

INFRAESTRUCTURAS, "DE PRIMERA"

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha insistido en que tanto las provincias extremeñas como la onubense merecen "las mismas infraestructuras que otros territorios del país".

Cordero ha remarcado que se precisan infraestructuras "de primera" para poder sacar los productos extremeños al mercado global "de forma más rápida", al tiempo que ha indicado que en la actualidad todo se saca por carretera y el puerto de Huelva "puede ser una oportunidad importante".

De este modo, se ha mostrado convencida de que la Huelva-Zafra es una línea "fundamental" tanto para el transporte de viajeros como para el tráfico de mercancías. A su juicio, "ya está bien de invertir en una parte del país y que otros territorios estemos con trenes de hace cien años".

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado "el aislamiento" que sufre la comunidad extremeña y ha reiterado la necesidad de inversiones en infraestructuras ferroviarias.

"El puerto de Huelva es estratégico", ha proseguido Gallardo, que ha recordado que ahora el puerto con el que operan en Extremadura es el portugués de Sines y "tener dos posibles salidas es estrategia y también seguridad jurídica".

Por ello, ha reiterado que desde 2009 "no se invierte ni un euro en la línea Huelva-Zafra", por lo que no entiende que algunos "se llenen la boca hablando de España cuando el Gobierno del PP no piensa que para hacer España se necesita un equilibrio territorial".

Ante esto, ha dejado claro la adhesión de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres a la reivindicación onubense porque esta línea entre Huelva y Zafra debe "ser digna y es justa". "Para competir en igualdad de condiciones son imprescindibles las infraestructuras", ha añadido.

"APUESTA DEL PUERTO"

Finalmente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, ha coincidido con Gallardo en que "no podemos hacer España mirando a Sines" sino que dos provincias cercanas como Huelva y Badajoz debe tener una mejor conexión.

Ha precisado que son cuatro los trenes semanales de mercancías que operan entre Huelva y Zafra y ha adelantado que el puerto va a "aportar" a la línea gracias al fondo de accesibilidad pero "son otros los que tienen que aportar más y en una cantidad superior", ha agregado en alusión al Gobierno.

Tras subrayar que el futuro del transporte de mercancías está en el ferrocarril, Ramos ha definido la línea Huelva-Zafra como "el cordón umbilical que tiene que unir" a ambos territorios.

Ramos ha asegurado que la empresa Matsa va a presentar una terminal ferroviaria, lo que evidencia la importancia de esta infraestructura para el proyecto minero, por lo que "el aporte del fondo de accesibilidad no es la solución ya que se necesita un complemento importante para la línea Huelva-Zafra".

Por su parte, Caraballo ha puesto de manifiesto la disposición de Matsa a invertir en esa línea férrea y ha lamentado que, ante el afán de los actores implicados, el Gobierno "no haga de interlocutor", lo que demuestra "la dejadez del PP con la provincia".

LÍNEA HUELVA-SEVILLA

De otro lado, cuestionado por el hecho de que Adif haya licitado la redacción de dos proyectos para la mejora de la infraestructura de la línea de ancho convencional Sevilla-Huelva, Caraballo ha dicho que pone "en cuarentena" esta noticia, que tiene, a su juicio, "poca credibilidad".

"Me extraña este anuncio porque hace poco estuvo la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en el Ministerio de Fomento y dijo que no había compromiso concreto alguno", ha proseguido Caraballo, que ha asegurado que las inversiones siempre son bienvenidas pero al invertir en el ancho ibérico eso hará, a su juicio, que "se entierre" la llegada del AVE a la provincia.