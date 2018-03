Esan insiste en pedir que se puedan utilizar las pelotas de goma "con carácter excepcional y muy puntualmente"

13/03/2018 - 14:17

No fomentará que el jueves los ertzainas se ausenten en el dispositivo del partido del Athletic-Marsella "como medida de presión"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Esan, Eneko Urkijo, ha insistido en pedir que la Ertzaintza pueda utilizar las pelotas de goma "con carácter excepcional y muy puntualmente" cuando sea necesario para garantizar su seguridad y la de los ciudadanos. Además, ha asegurado que no fomentarán que el próximo jueves los ertzainas no vayan al partido del Athletic Club y el Olympique de Marsella e intenten coger la baja médica "como medida de presión"

En declaraciones previas a la reunión bilateral con el Departamento de Seguridad en la macrocomisaría de Erandio (Bizkaia), Urkijo ha señalado que en el encuentro se hablará del plan de la modernización de Brigada Móvil, pero también reclamarán que se aborden "todos los problemas" que tiene el colectivo de la Policía vasca.

Por ello, entre otras cuestiones, propondrán que se mejoren las condiciones laborales de los agentes con el fin de "poder dar un buen servicio al ciudadano". También ha explicado que insistirán en reclamar el uso de pelotas de goma.

"Nosotros no las queremos para hacer daño, por supuesto, sino que pedimos que se puedan utilizar con carácter excepcional y muy puntualmente, si la situación sobrepasa y hay que utilizarlas", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que serán los profesionales los que decidan "en qué momento y en qué circunstancias" se usan, siempre que sea necesario "para salvaguardar la integridad física" de los ertzainas y de la ciudadanía.

BAJAS MÉDICAS

Eneko Urkijo ha asegurado que, en todo caso, Esan no va a fomentar que los agentes intenten coger bajas médicas para poder ausentarse en el dispositivo de seguridad que se organice con motivo del partido en San Mamés de Europa League entre el Athletic Club y el Olympique de Marsella.

A su juicio, ésa no es la solución al problema, sino el diálogo con el Departamento de Seguridad para "hacerle ver la situación de caos y desasosiego" que vive el colectivo.

En todo caso, ha asegurado que defienden que se fomente el tema de la salud entre los agentes. "Cada uno, en particular, debe considerar si está en condiciones tanto psíquicas como físicas de poder desarrollar su trabajo", ha indicado, para señalar que, si creen que no lo están, deben acudir a la mutua o al área de prevención de la Consejería para que los médicos adopten una decisión. "No compartimos fomentar que el jueves no se vaya al partido como medida de presión", ha concluido.