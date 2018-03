Sabanés ve bien que Cifuentes y Carmena no aparezcan en campaña contra violencia machista en contenedores

13/03/2018 - 14:24

"Los perfiles políticos tienen que dar un paso atrás", ha defendido

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha defendido que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, no aparezcan en la campaña municipal contra la violencia machista en contenedores de Ecovidrio y ha instado a los "perfiles políticos" a "dar un paso atrás".

"El Ayuntamiento ha considerado que la aparición de perfiles políticos en el marco de una campaña de esas características puede generar interferencias y reacciones", ha explicado Sabanés este martes en declaraciones a la prensa tras la noticia adelantada por el diario 'El Mundo', que informaba de que el Consistorio ha vetado a la dirigente madrileña de una campaña en contenedores de reciclaje ubicados en la acera que se estrena mañana.

En este punto, la delegada ha defendido que con esta decisión quieren preservar el objetivo, que comparten tanto Ayuntamiento como Comunidad, que es la lucha contra la violencia machista y ha expuesto que "es mucho más adecuado" que en los contenedores en la calle no aparezcan políticos, aunque no ha descartado que puedan a aparecer en contendores situados en "otros lugares".

Asimismo, ha instado a que "los pérfiles políticos den un paso atrás para que la ciudadanía de un paso adelante". "Para que hablemos del fondo de la campaña y no del protagonismo de cada parte", ha redundado.

"Con independencia de que alguien quiera ceder su imagen, creemos que es mejor que no aparezcan perfiles políticos para preservar el objetivo de la campaña y evitar controversias e interpretaciones no deseables que distorsionen el objeto de la campaña que es en lo que todos pensamos y tenemos que pensar", ha defendido, para, por último señalar que hay que "pensar y desear que la campaña tenga éxito y no en las fotos de unos o de otros".