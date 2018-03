Sota dice que relevo en Intervención es por "necesidades" de su Consejería y la oposición para "inhabilitar" controles

El titular de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), mantiene que el relevo al frente de la Intervención de la comunidad autónoma responde a "necesidades objetivas" de su Consejería y no a mantener auditorías "en el cajón" pero la oposición "no se cree" estas razones, que ve "de chiste", y denuncia que lo que el Ejecutivo busca es aplicar "el artículo 155" e "inhabilitar" a sus órganos de control.

Sota ha comparecido este martes ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo del Parlamento de Cantabria, en la que Sota ha reivindicado la "absoluta transparencia" del Ejecutivo PRC-PSOE y ha desvinculado el cese de Gabriel Pérez Penido a la labor desempeñada por éste y a sus informes.

Así, además de reivindicar su competencia para nombrar y cesar a los altos cargos de su Consejería, ha insistido en que el relevo de Pérez Penido y el nombramiento de Pedro Pérez Eslava como su sustituto busca "impulsar" dos tareas que tiene ante sí la Consejería: la implementación de un nuevo sistema informático de información contable y a la negociación de la financiación autonómica.

"Despejen todas sus dudas", ha pedido a la oposición, que, en bloque, ha cuestionado las razones esgrimidas por el consejero para justificar este relevo y le han reclamado los motivos "reales".

Varios de los diputados de la oposición han vinculado el cese de Pérez Penido a la labor realizada por éste para fiscalizar "al máximo" al Gobierno y para evitar "más informe que no le agradaban" al bipartito, como los relativos a Sodercan o Sogiese.

El diputado de Ciudadanos y miembro del grupo mixto, Rubén Gómez, ha opinado que el Gobierno ha puesto en el cargo a alguien, Pedro Pérez Eslava, que "le va a incomodar menos".

"No dudo de su profesionalidad pero sí de su independencia", ha afirmado Gómez, respecto al nuevo interventor general. De hecho, ha señalado que el PSOE ha elaborado a Pérez Eslava informes y documentos para el partido.

Además, Gómez ha puesto en duda que el perfil de Pérez Eslava, hasta ahora director de la Agencia Cántabra de Administración Adecuada, sea el más adecuado para desempeñar la tarea de interventor.

En contraposición a la opinión expresada por este diputada, Sota ha defendido la "independencia" de Pérez Eslava y ha reivindicado también que tiene una formación "absolutamente adecuada" para su nuevo puesto.

Respecto a la independencia, Sota ha reivindicado que "jamás" ha ejercido "ningún tipo de presión" sobre los órganos de control al Gobierno ni sobre el anterior interventor y ha garantizado que tampoco lo hará con el actual. "No lo he hecho y no lo haré", ha afirmado.

Por su parte, la diputada del PP y exconsejera de Economía, Cristina Mazas, ha asegurado que "confía" en el nuevo interventor y en su capacidad y cree que lo va a hacer "muy bien".

"El nuevo interventor solo tiene un problema: que le dejen desempeñar su trabajo con independencia y ahí pongo la interrogación", ha dicho.