Cs precisa que la sentencia de estrasburgo no elimina el delito de injurias a la corona

13/03/2018 - 13:50

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La dirección de Ciudadanos precisó este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no elimina del Código Penal español la tipificación del delito de injurias a la Corona.

Lo dijo el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, al referirse a la sentencia que condena al Estado español por imponer pena de prisión a una persona que quemó fotos de los Reyes en 2007 y lo considera llibertad de expresión.

Girauta aseguró que Ciudadanos respeta "de forma escrupulosa" las resoluciones judiciales, pero dejó claro que en España sigue existiendo el delito de injurias al Rey, y que la sentencia no significa que esas injurias "no existan o no puedan existir".

