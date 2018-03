Patax, Nina Pedersen, Antonio Lizana, Natalia Dicenta y José Luis Gutiérrez, este mes de abril en el LAVA de Valladolid

13/03/2018 - 14:41

El Festival de Jazz celebra su XIII edición con una bajada de precios para animar al público vallisoletano

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

La banda madrileña Patax, la noruega Nina Pedersen, el gaditano Antonio Linaza, la madrileña Natalia Dicenta y el vallisoletano José Luis Gutiérrez forman el cartel del XIII Festival de Jazz de Valladolid, que se celebrará en el Laboratorio de las Artes (LAVA) del 4 al 8 de abril.

La encargada de abrir el festival, que ha bajado sus precios respecto a otras ediciones para animar al público vallisoletano, será el octeto Patax, que bajo el liderazgo de Jorge Pérez, fusiona el jazz con el funk, el flamenco o la música afrocubana.

Así, el miércoles 4 de abril a las 20.30 horas el público podrá disfrutar de estos madrileños que desde su debut en 2013 con 'Live from infinity' ha publicado cuatro discos --a su primer trabajo se suman 'Patax plays Michael' (2014), un compendio de versiones de Michael Jackson; el directo 'A night to remember' (2016), y su último lanzamiento, 'Creepy Monsters', en el mercado desde el pasado mes de febrero--. En los últimos meses han actuado en España, Francia, Bulgaria, Costa Rica, Perú o Estados Unidos.

El concierto internacional del festival se celebrará el jueves 5, de la mano de la noruega Nina Pedersen (también a las 20.30 horas), que mezclará el llamado 'jazz nórdico' con la influencia italiana que le da vivir en Roma. La cantante recala en el LAVA con su segundo álbum como cantante, 'Eyes Wide Open', presentado en festivales como el Ni-Ca de España, el Oslo Jazz Festival de Noruega y numerosas citas italianas.

La estrecha vinculación que mantiene con el país escandinavo impregna sus composiciones, algunas dedicadas por completo a la música noruega --como sucede en su primer disco, 'Songs from the top of the world' (2011)--, y otras con guiños a ritmos más cálidos como la bossa nova. También es voz del trío 'Northern Lines', con el que actuará en el certamen vallisoletano, y de la 'Moonlight Big Band'.

Tomará el relevo el viernes 6 a las 20.30 horas el saxofonista y cantaor Antonio Lizana, quien ha llevado su particular fusión de jazz y flamenco a Estados Unidos, Azerbayán, Marruecos o Alemania y que ya ha anunciado próximas fechas en Europa, Sudamérica o los festivales 'Meet in Beijing' de China y 'Flamenco Festival' de Nueva York, ciudad en la que ha colabora en la Afro-latin-jazz Orchestra de Arturo O'farrill en producciones reconocidas con premios Grammy. También ha colaborado con artistas españoles como Miguel Ríos, Chambao, Raimundo Amador o India Martínez.

Su gira hará un alto en Valladolid para presentar su tercer trabajo en solitario, 'Oriente', con este disco ha logrado agotar hasta en tres ocasiones las localidades en la madrileña sala Bogui.

NATALIA DICENTA

La actriz y cantante Natalia Dicenta, hija de la vallisoletana Lola Herrera, actuará el sábado 7 (20.30 horas) para interpretar clásicos del género como 'Summertime' o 'The way you look tonight', así como adaptaciones a este género como el 'Blackbird' del 'White Album' de los Beatles o 'Fly me to the moon' que inmortalizó Sinatra. Ésa es la propuesta que plasmó en 'Colours', su debut discográfico, y que ahora recupera para el XIII Festival de Jazz de Valladolid.

El encargado de poner el broche al festival, en este caso el domingo 8 a las 18.00 horas, será José Luis Gutiérrez con su concierto didáctico 'Blues for children', dirigido a niños y familias y basado en la interactividad con el público.

En la presentación, realizada este martes en la Casa Revilla de la capital, han participado la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo; el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, Juan Manuel Sanz Ruiz, y el propio Gutiérrez, que coordina el festival y ha subrayado que se trata de "una de las ediciones más sólidas y homogéneas".

Por su parte, Redondo ha destacado que se trata de una ocasión para "disfrutar del mejor jazz en Valladolid" y ha calificado el elenco de artistas que acudirán al LAVA como "conocido y reconocido" por su calidad.

Las entradas para los cuatro primeros conciertos --Patax, Nina Pedersen, Antonio Lizana y Natalia Dicenta-- están a la venta a un precio de once euros por actuación, con un abono para estas cuatro actuaciones por 36 euros.

En cuanto al espectáculo para público familiar, que queda excluido del abono, las localidades pueden adquirirse a un precio de 5,5 euros. Todas las localidades están a la venta en www.vayaentradas.com y en la taquilla del LAVA, abierta de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas y los días de representación, desde dos horas antes de la misma.