Roig (Mercadona) dice que sigue "preocupado" por la situación de Cataluña pero ya no está "asustado"

13/03/2018 - 14:55

Descarta liderar la CEOE: "Yo lidero Mercadona y ya tengo bastante"

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado este martes que ya no está no está asustado por la situación de Cataluña, "nos hemos acostumbrado", ha admitido, aunque ha señalado que continua estando "preocupado". No obstante, ha dejado claro que en cuestión de ventas "no se ha notado nada" en la compañía valenciana y que los clientes se comportan "igual.

Roig, que se ha pronunciado en estos términos en rueda de prensa al ser preguntado por la situación catalana, ha señalado que Mercadona no ha detectado cambios en el consumo "ni para un lado ni para otro, ni los bulos que se cuentan. No hay nada".

Es más, ha agregado, la compañía "no ha cambiado previsiones en Cataluña", una región donde, al igual que en el resto, están "más centrados en reformas que en aperturas". En todo caso, se van a abrir seis tiendas, cuatro suponen cierre de otras similares, de modo que habrá dos aperturas netas.

En su opinión, "la sociedad civil ha elegido a los políticos, sé que es un trabajo difícil, --ha remarcado--, pero para eso hemos elegido a los políticos, que son los que tienen que solucionar el problema entre Cataluña y le resto de España", ha sentenciado.

PENSIONES

También en las pensiones, otro punto sobre el que se le ha preguntado, Roig ha apuntado que para dar respuesta al problema de las pensiones "están los políticos". El presidente de Mercadona, que ha subrayado que este es un debate "muy importante" y que "a la gente que ha estado trabajando toda la vida hay que darle la seguridad y todo el mundo sabe que estamos envejeciendo, hay más gente cobrando las pensiones pero para eso están los políticos".

Por otra parte, preguntado sobre si estaría dispuesto a liderar la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o el nuevo Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) que se quiere instaurar, Juan Roig ha sido tajante: "Liderar la COE no, el CEC tampoco, yo lidero Mercadona y ya tengo bastante", ha sentenciado.