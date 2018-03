El PP cree "sectario" impedir votar en los presupuestos participativos la eliminación de carriles-bici

13/03/2018 - 15:00

Los concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Collados y María Jesús Martínez Campos, han calificado de "sectaria" la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de impedir que se voten en los presupuestos participativos varias propuestas que planteaban la eliminación de los carriles bici de Paseo Sagasta y Paseo Constitución.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Martínez Campos ha criticado esta decisión del equipo de gobierno, que demuestra que "a ZEC no le interesa la participación porque eliminan lo que no les gusta o lo que no quieren oír".

La edil del PP ha señalado que el alcalde, Pedro Santisteve, se ha instalado en el "pensamiento único" y ha lamentado que "cuando quieren hacer algo, lo hacen ignorando las normas".

Por eso, ha pedido que "dejen votar en libertad" como ya hizo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con un carril bici en Chamberí y se ha preguntado si Santisteve "tiene miedo a que salga lo mismo".

María Jesús Martínez Campos ha criticado que "quienes venían a escuchar, no sólo no escuchan, sino que tapan la boca a los vecinos impidiendo que se voten sus propuestas en los presupuestos participativos".

En este sentido, ha anunciado que exigirán al Gobierno que abandonen "la arbitrariedad y el sectarismo" para que en Zaragoza no existan "vecinos de primera y vecinos de segunda".