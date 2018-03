Podemos pide dimisión de la "cúpula de Sanidad" con "tintes mafiosos" al estar querellados por concurso de ambulancias

13/03/2018

PSOE pedirá "responsabilidades políticas si procede" y PP asegura que colaborarán con la Justicia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha pedido este martes la dimisión de varios cargos de la Consejería "con tintes mafiosos" para que den explicaciones sobre que hayan sido citados a declarar como querellados en el proceso abierto sobre un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.

Así lo ha solicitado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en rueda de prensa al término de la junta de portavoces, después de que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid haya citado para el próximo 2 de abril en calidad de investigados al actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortes

"Lo que pedimos es la dimisión de esta cúpula de Sanidad. Cifuentes dice que representa a un nuevo PP y esto también es corrupción. Los consejeros cambian con tanta frecuencia que llevamos ya cinco consejeros de sanidad y no da tiempo a que uno pueda asumir acciones", ha lamentado la portavoz de la formación morada.

Así, ha criticado que en "reiteradas ocasiones" su grupo parlamentario ya ha recalcado que este tipo de acciones podrían ser "prevaricadoras" y pueden llegar a tener "tintes mafiosos".

"Se les ha coaccionado -- a ambulancias Alerta-- para que se retiraran del contrato. Cuando tendrían que ser mecanismos protocolarios, y no hacer este tipo de prácticas que recuerdan más a organizaciones mafiosas que a una Consejería de Sanidad de un Estado de Derecho", ha agregado.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que esperarán a ver lo que sucede el día 2 en la comparecencia de estos cuatro cargos, para pedir, "si procede", "responsabilidades políticas".

"Pero las llevamos pidiendo una y otra vez y no nos gusta este modo de hacer, de presentar esta situación de prevaricación, este caldo de cultivo propicia cosas que no quiero denominar, pero que no son buenas ni justas, no tenemos impaciencia pero si podemos decir que es muy grave que estén querellados por este asunto", ha lamentado Gabilondo.

Por último, el portavoz popular, Enrique Ossorio, ha explicado que esta querella la presentó ambulancias Alerta dos años después de que sucedieran los hechos. "Hay que decir que esas personas querelladas a la vista de que la rebaja podría suponer aspectos negativos, como que no se puede pagar a los trabajadores, les pidieron un informe de viabilidad y a la vista de eso Alerta retiró su oferta voluntariamente", ha indicado.

Así, ha asegurado que "se va a colaborar con la Justicia y se va a esperar la resolución de los tribunales", pero en ningún caso "se está hablando de corrupción"; al mismo tiempo que ha sostenido que en su código ético (el del PP) este aspecto no entra y que es el "más rígido" de todos.