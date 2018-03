Un documental narra cómo seis personas LGTBI de diversos países "se atreven a vivir lo que son" en el WorldPride Madrid

13/03/2018 - 15:01

'The best day of my life', seis historias de superación en el World Pride de Madrid

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

'The best day of my life', el primer documental del director Fernando González Molina, narrará la historia "de lucha y superación" de seis personas LGTBI que convergen en Madrid durante la celebración del World Pride el pasado año.

Los cines de Callao acogen este martes la premier del documental, a la que asistirá la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Junto a ella y el director, estarán el cantante y compositor Antonio Orozco y los protagonistas de la cinta.

Producido por SundanceTV y EL PAÍS, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, cuenta en 90 minutos la historia de seis personas de distintos países (España, Rusia, Uganda y Francia) que en circunstancias difíciles "se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso" en un escenario con un único protagonista: Madrid, sede de la celebración del WorldPride 2017.

Algunos de ellos residen en países donde la homosexualidad es ilegal y en Madrid pudieron por primera vez vivir en libertad la celebración del Orgullo.

Entre los protagonistas, Nick y Max, pareja homosexual rusa, obligada a hacerse pasar por primos para poder vivir su amor con libertad.

Ruth Muganzi, ugandesa, lesbiana y activista, se juega la libertad cada día en su país, ya que el gobierno ugandés promulgó una ley criminalizando a las minorías sexuales gracias a la cual el reconocimiento público de su lesbianismo puede suponerle hasta siete años de prisión.

De Timo, saltador de trampolín parisino, sordo de nacimiento, que participó en los Juegos del Orgullo durante la celebración madrileña y demuestra cada día que es capaz de superar cualquier obstáculo.

Habrá también cabida para dos historias nacionales: Abril Zamora, actor y dramaturgo, que inicia la transición de género. Junto a él, Geena, almeriense, actriz transexual que ya ha completado todas las etapas de su reasignación de sexo.

Tras la cámara, Fernando González Molina, uno de los directores españoles "con más éxito de taquilla, ya que con cada una de sus cuatro primeras películas ha logrado superar el millón de espectadores en salas de cine".