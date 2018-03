Cantabria, por encima de la media en proporción de empleo científico-tecnológico

Cantabria, con un 23,6%, es una de las comunidades autónomas con una proporción de empleo científico-tecnológico superior a la media nacional del 16,8%, según indica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos actualizados de 2016 de 'HRST by category and NUTS 2 regions' de Eurostat, que no recoge ofrece datos sobre Países Bajos.

SANTANDER/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

España se encuentra en la 25ª posición de la UE en lo que respecta a proporción de personas empleadas en sectores relacionados con las ciencias y la tecnología, sólo por delante de Rumanía y Grecia.

El porcentaje de personas empleadas en este sector en 2016, en función del porcentaje de población activa, se sitúa de media en España en el 23,3%, 8,8 puntos porcentuales menos que la media europea (32.1%).

De toda la UE, Luxemburgo se sitúa en cabeza, con un 50,9%, mientras que Suecia (42,8%), Dinamarca (39,7%), Finlandia (39,1%) y Alemania (38,2%) se encuentran en lugares destacados. Igualmente, superan a la media europea países como Reino Unido, Bélgica, Francia, Austria y Eslovenia.

A nivel nacional, la comunidad autónoma que más proporción de personas con empleo relacionado con la ciencia y la tecnología es Madrid, con un 34,5%, superando así la media nacional (23,3%) e incluso la europea (32,1%). Le sigue País Vasco (29,2%) y Navarra (26,4%), también con cifras superiores a la media de España, al igual que sucede con Cataluña (25%), Cantabria (23,6%) y La Rioja (23,5%).