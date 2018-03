Los murcianos ponen cara, por primera vez, al cartel de las Fiestas de Primavera 2018

13/03/2018 - 15:46

Los rostros de 12 vecinos protagonizan estos carteles que inundarán la ciudad para "exaltar la belleza de la primavera murciana"

Los rostros de 12 vecinos protagonizan estos carteles que inundarán la ciudad para "exaltar la belleza de la primavera murciana"

MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Los murcianos ponen cara, por primera vez, al cartel de las Fiestas de Primavera 2018. Los rostros de 12 vecinos de diferentes edades, barrios y pedanías protagonizan estos carteles que inundarán la ciudad para "exaltar la belleza de la primavera murciana y nuestras raíces huertanas".

Así lo ha destacado el alcalde de Murcia, José Ballesta, en la presentación del cartel de las Fiestas de Primavera 2018, quien ha explicado que las imágenes van acompañadas de frases de cada uno de los protagonistas y que destacan aspectos característicos de las fiestas como "Mis hijos se visten de huertanos desde que nacieron", "Adoro la luz que tiene Murcia en las Fiestas de Primavera" o "Mi plato favorito son los paparajotes".

Otras frases son "Siempre salgo con mi familia en una carroza el día del Bando", "Ningún año me pierdo la misa huertana en La Catedral", "Me encanta saltar en los conciertos del recinto de la Repanocha", "Me gusta comer con la familia en las barracas", "Mi padre es sardinero desde hace más de 30 años", "Me encantan los balones del Entierro de la Sardina", "Disfruto como una niña en la Batalla de las Flores", "Siempre invito a mis amigos de Madrid al Día del Pastel de Carne" y "Me encanta compartir en Instagram las fotos de las Fiestas de Primavera".

Además, este año se ha introducido otra novedad: el clavel rojo, flor característica de la Región y de estas Fiestas, que decora el cartel y que, además, los murcianos podrán lucir en sus solapas en forma de chapa, tras el reparto de 20.000 unidades en las Oficinas de Turismo, otros espacios públicos y coincidiendo con el reparto del Programa de Fiestas.

Al respecto, el concejal Jesús Pacheco ha animado a los murcianos a que la lleven puesta el día del Bando de la Huerta, la jornada de la Batalla de las Flores y durante estos días festivos que se avecinan.

"La participación ha sido la filosofía que ha guiado esta campaña, ya que los vecinos son los auténticos protagonistas de estos días de luz y alegría en los que la primavera eclosiona en cada rincón de la ciudad", ha añadido el alcalde, quien ha apuntado que las fiestas darán comienzo el domingo 1 y finalizarán el domingo 8 de abril.

De hecho, más de 200 personas se animaron a participar en esta convocatoria pública que consistió en una sesión de fotos abierta que se realizó el pasado 24 de febrero, en la plaza de Santo Domingo. Del conjunto de imágenes se han seleccionado a un total de 12 personas cuyo rostro es la imagen de estas fiestas y que han querido estar presentes esta mañana en la presentación que se ha desarrollado en el Jardín de Floridablanca.

Y es que, ha subrayado, José Ballesta, "en Murcia recibimos la primavera de una manera única, con dos fiestas de Interés Turístico Internacional: el Bando de la Huerta (martes 3) y el Entierro de la Sardina (sábado 7)" y ha informado que "se mantiene el lema 'La Primavera empieza en Murcia', puesto que nuestra ciudad es la primera en recibir la luz, la calidez y la vitalidad propia de esta estación del año".

El acto ha contado con un broche de oro: la actuación de los jóvenes murcianos semifinalistas del programa de televisión Got Talent, que dirige Jesica Martínez. El grupo Majesty Wolf, de la escuela de danza de Puente Tocinos Staying Alive, ha interpretado uno de sus montajes en el Jardín de Floridablanca, como aperitivo a la semifinal que se emitirá en directo en Telecinco el próximo 21 de marzo.

165 MUPIS Y 4.000 CARTELES

Los carteles llegarán a un total de 165 mupis distribuidos por toda la ciudad, además de ocho columnas y cuatro tótems de gran formato que se instalarán en Floridablanca, Avenida Libertad, Santa Isabel y Santo Domingo, que no interferirán en el desarrollo de las procesiones de Semana Santa.

Además se desplegarán 4.000 carteles en todas las instalaciones municipales de barrios y pedanías (Centros Deportivos, de la Mujer, Mercados, Bibliotecas).

A lo largo de los próximos días se presentará el programa de las fiestas de primavera 2018. Se imprimirán 50.000 unidades.

LOS PROTAGONISTAS

Los doce murcianos protagonistas son Gonzalo Antonio Bo, de Santiago el Mayor; Alejandra Sanz, de Santa Catalina; Fulgencio Martínez, de Santiago y Zaraiche; Pedro de Llano, de San Lorenzo; César Aurelio Muñoz, de Los Garres; Juana Mínguez, de Santo Ángel; Mª Ángeles Muñoz, de San José de la Vega; Regina Martínez, de Llano de Brujas; Antonio Núñez, de Sangonera la Verde; Victoria Melnyk, de Espinardo; Noemí Roca, de Santa Cruz; y Javier Zamora, de La Alberca.