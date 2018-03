PNV de Barakaldo reta a PSE a "mostrar el decreto" donde supuestamente se da la orden de apagar farolas

13/03/2018 - 15:45

Dice que el consumo eléctrico "ha descendido en los dos últimos años 282.585,71 euros" por la instalación de bombillas de tecnología led

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha retado al grupo municipal del PSE-EE a "mostrar el decreto" donde supuestamente se da la orden de apagar farolas para ahorrar en la factura de la luz. Los jeltzales han asegurado que el consumo eléctrico en el municipio fabril "ha descendido en los dos últimos años un total de 282.585,71 euros, gracias a la instalación de bombillas de tecnología led en la ciudad".

El ejecutivo jeltzale ha respondido, de esta forma, a la denuncia de los socialistas que han acusado a la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, de "recortar en casi 300.000 euros las facturas de iluminación a base de no encender las farolas, generando inseguridad entre los vecinos".

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios, Jon Andoni Uria, ha afirmado que el PSE "está mintiendo de forma deliberada, tendenciosa y malintencionada" y ha reiterado que el equipo de gobierno del PNV "no ha dado órdenes de apagar farolas en ninguna zona de Barakaldo, sino que, por el contrario, hemos colocado nuevas farolas y puntos de luz en espacios como Gernikako Arbola, Herriko Plaza, y el parque de Lasesarre, y hemos dado orden de encender farolas apagadas por orden de los socialitas como las de Ronda Resurrección María de Azkue".

Uria ha afirmado que el PSE "ha cruzado la línea de la desvergüenza, inventándose titulares solo para tratar de dañar la imagen del equipo de gobierno". "Les retamos a que muestren el decreto donde supuestamente se da la orden de apagar farolas", ha reiterado, para lamentar que "el PSE-EE de Barakaldo ha abandonado por completo la ética, la sensatez y la responsabilidad y ha decidido probar suerte con la literatura de ficción, acusando al equipo de gobierno de dar la orden de apagar farolas para ahorrar".

Uria ha explicado que el gasto de consumo eléctrico en Barakaldo "ha descendido en los dos últimos años un total de 282.585,71 euros, gracias a la instalación de bombillas de tecnología led en la ciudad".

Según ha señalado, en 2015 Barakaldo "contaba con 278 bombillas led, lo que suponía un 2% del alumbrado público de la ciudad, mientras que, en la actualidad, cuenta con 1.233 luminarias led, lo que supone que el equipo de gobierno de Amaia del Campo casi ha cuaduplicado el número de luminarias led que los socialistas instalaron en Barakaldo en 30 años".

"Las bombillas led no sólo tienen una vida útil más larga, sino que generan menos fallos y suponen un ahorro energético del 80% del consumo de una bombilla tradicional", ha indicado Jon Andoni Uria, para explicar que, por ese motivo, en cada obra de iluminación se ha apostado por la implementación de esta tecnología.

Uria ha señalado que, hasta el momento, "se ha realizado medio centenar de actuaciones en las que se ha invertido para mejorar la iluminación de la ciudad, frente a las 12 actuaciones llevadas a cabo por los socialistas en esta línea hasta 2015". "Es evidente que la puesta en marcha de este sistema de iluminación ha conllevado un ahorro en las arcas municipales, algo de lo que deberíamos felicitarnos porque, no solo consumimos menos, sino que también combatimos la contaminación lumínica", ha indicado Uria.

APAGONES "ANUNCIADOS" POR LOS SOCIALISTAS

Por otro lado, Uria ha recordado que, en abril de 2014, el PSE, "con Alfonso García a la cabeza como alcalde, dio la orden de apagar zonas poco transitadas en las horas de menos uso para reforzar el ahorro y combatir la contaminación lumínica".

"Parece que entonces al PSE no le importaba la inversión en iluminación que ahora tanto defiende y optaba por el apagón. ¿Qué pasa, que entonces esa falta de luz no generaba inseguridad ciudadana y que la gente de entonces no quería ver ni ser vista?", se ha preguntado el concejal.

Por último, ha recordado que el equipo de gobierno ha encargado la realización de una auditoria técnica que "pondrá luz sobre las necesidades del alumbrado eléctrico de la ciudad". "Quizá la contratación de esta auditoria ha puesto nerviosos a los socialistas porque podría dejar en evidencia su inacción en materia de mantenimiento en los últimos 30 años", ha concluido Uria.